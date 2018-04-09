Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфака









13 членов организованной группы, в которую вошли руководители и преподавательский состав Волгоградского института бизнеса, стали фигурантами уголовного дела, сообщает ИА «Высота 102». По информации СУ СКР по Волгоградской области, сотрудники образовательного учреждения подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ст.204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп). По данным следствия, на протяжении нескольких лет в ВУЗе регулярно собирали со студентов денежные средства за беспрепятственную сдачу ими отдельных экзаменов, зачетов или сессий целиком. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стоимость оценок варьировалась от 5 до 23 тысяч рублей, а за 2 года на банковский счет только одного из активных членов группы поступили денежные средства на сумму около 2 миллионов рублей.













В ходе совместной работы сотрудников УЭБ и ПК областного Главка МВД, СУ СКР и УФСБ удалось установить, что организатором преступной схемы выступила декан юридического факультета ВУЗа, которая наделила себя полномочиями распределения нелегальных финансовых потоков между всеми соучастниками. Непосредственными получателями незаконных вознаграждений были рядовые преподаватели и другие сотрудники вуза. Следствие располагает сведениями о не менее 100 эпизодах преступной деятельности группы и не исключает, что круг подозреваемых окажется значительно шире.

Сегодня по местам жительства фигурантов уголовного дела, а также в административных зданиях образовательного учреждения проведены обыски. Была спланирована специальная операция, в которой приняли участие порядка 50 сотрудников СКР, МВД и ФСБ.