Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, которым у ООО «Автоград» изъяты объекты недвижимости для муниципальных нужд с установлением компенсации. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества в Волгограде было принято городской администрацией в 2016 году в целях строительства объекта местного значения – транспортно-пересадочного узла в Центральном районе города.

Изъятию подлежало несколько малоэтажных кирпичных зданий по ул. Михаила Балонина, 11г, и здание клуба с кафе, расположенное на ул. Невской, 2а. Департамент муниципального имущества администрации Волгограда направил в адрес ООО «Автоград» проект соглашения об изъятии объектов. Однако стороны не пришли к соглашению о размере денежного возмещения за потерю имущества, которое полагается выплачивать в таких случаях. На этом основании департамент муниципального имущества администрации Волгограда обратился в суд с иском об изъятии у ООО «Автоград» спорных объектов недвижимости и установлении компенсации причиненных убытков.

Проведенная по делу судебная экспертиза установила, что убытки ответчика в связи с потерей девяти объектов недвижимости составят 49,09 млн рублей. Арбитражный суд Волгоградской области признал экспертное заключение законным и удовлетворил требования истца в полном объеме, обязав истца выплатить ответчику указанную в документе сумму убытков.

Не согласившись с вынесенным решением, ООО «Автоград» оспорило его в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Изучив материалы дела и доводы сторон, апелляционная инстанция признала спорный судебный акт законным, обоснованным и оставила его без изменения.



