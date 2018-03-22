



Губернатор Андрей Бочаров не сомневается, что Госдума России примет закон о переводе времени в Волгоградской области на час вперед от московского после поступления соответствующего проекта из областной думы. Как передает ИА "Высота 102", об этом глава региона заявил сегодня в общественной палате Волгоградской области. Напомним, сегодня на заседании областной думы ее председатель Николай Семисотов дал поручение комитету по охране здоровья подготовить федеральный законопроект о переводе в Волгоградской области стрелок часов. На следующем заседании депутаты намерены его рассмотреть, а затем направить в Госдуму. Общественникам губернатор сообщил, что решение, принятое на региональном референдуме, будет обязательно исполнено несмотря на то, что до сих пор продолжаются дискуссии и обсуждаются разные точки зрения. Председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова пообещала, что задержек в подготовке проекта закона не будет.

Напомним, по итогам состоявшегося 18 марта регионального референдума 58,82% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, высказались за перевод стрелок часов на час вперед от московского времени. Андрей Бочаров отметил, что Волгоградская область получила уникальный опыт в проведении референдума, которого много лет не было в России. "Это опыт и для России тоже", - заметил губернатор.



