Японские предприниматели готовы делиться с российским бизнесом технологиями переработки мусора









Российские предприниматели в "ОПОРЕ РОССИИ" встретились с японскими специалистами, прибывшими на территорию РФ для изучения практики утилизации отходов в городах-миллионниках. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГК "Чистый город", комитет по реформированию отрасли обращения с отходами, который в "ОПОРЕ РОССИИ" возглавляет Полина Вергун, представил коллегам из Японии концепцию развития отрасли обращения с отходами в России. Известно, что сегодня российская сфера обращения с отходами находится в стадии активных преобразований. В стране вводится новая система, согласно которой полную организацию деятельности отрасли обращения с отходами в субъектах РФ берут на себя региональные операторы. По словам Полины Вергун, сегодня отрасль в России находится на этапе, когда созданы все необходимые ресурсы для построения совершенной системы с учетом лучших мировых практик. Так, реформа способствует развитию экотехнопарков регионального и федерального уровня, оснащение вторых целесообразно с применением зарубежного оборудования. С целью определения оптимальных технических решений для переработки вторичного сырья в конечный продукт специалисты "ОПОРЫ РОССИИ" изучают и анализируют практический опыт зарубежных стран. Япония, основным направлением развития которой является научно-техническое направление, готова предложить российскому бизнесу свои технологии переработки для всех видов отходов.

Напомним, на юге России завершается проектирование масштабного производства по переработке отходов – федерального экотехнопарка. Ведется подбор комплектующего оборудования. Инвестором выступает ГК "Чистый город", специализирующаяся на построение объектов сферы обращения с отходами. Объем выпускаемой продукции из вторичного сырья составит до 400 тысяч тонн в год.



