Парк футбола ЧМ-2018 для болельщиков откроется в Волгограде в апреле





Парк футбола Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 посетит Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самару, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и Москву. По информации, опубликованной на официальном сайте FIFA, - сообщает ИА «Высота 102», - парк футбола откроется в Сочи уже 24-25 марта, 31 марта – 1 апреля в Ростове-на Дону, жители Волгограда и области почувствуют приближение турнира 7-8 апреля. В Волгограде, как и в каждом городе, запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола. Также гостей будут радовать футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы. Посетители Парка встретятся и сфотографируются с официальным талисманом Чемпионата мира - обаятельным волком Забивакой™. У всех желающих будет возможность уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи. Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными.



