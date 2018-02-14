В Волгограде олимпийский вид спорта "обидели" строители ГДЮЦа









Без специальной разметки площадки - важного элемента игры в бадминтон - могут остаться воспитанники спортивной секции ГДЮЦа, сообщает ИА «Высота 102». Юные бадминтонисты с нетерпением ждут окончания реконструкции детско-юношеского центра, но на сегодняшний день беспокойство тренерского состава вызывает факт странного отношения к нуждам олимпийского вида спорта. В редакцию ИА «Высота 102» обратился Денис Самыгин, который на общественных началах работает в секции бадминтона ГДЮЦа (пока секция базируется в гимназии №5 Ворошиловского района). Тренер рассказал о том, что обновленный спортзал детского центра на улице Краснознаменской может оказаться бесполезным для бадминтонистов. «В январе 2018 года в ходе общения со строителями, выяснилось, что, согласно спецификации, зал предназначен для баскетбола, волейбола и бадминтона. Но почему-то в разделе «нанесение разметки» отсутствовала информация о разметке для бадминтона. Только баскетбол и волейбол. Строителям была предложена помощь в нанесении разметки, в том числе и финансово, и рабочими руками. Получив отказ с заверениями в том, что всё будет выполнено в срок, т.к. разметка должна быть в соответствии с техзаданием, мы ждали середины февраля. Но теперь выяснилось, что нанести разметку для бадминтона рабочие не успеют, нас поставили перед фактом - нам нанесут разметку только на половине поля, т.к. они не успевают всё закончить к дате сдачи объекта. Очень хотелось бы ответов от официальных лиц, потому что после нанесения финишного слоя лака нанести разметку будет невозможно. Почему так получается, что из-за безалаберности строителей должны страдать дети, ради которых вся это стройка и была организована?!» - бьет тревогу тренер.













Редакция получила официальный комментарий администрации МОУ ДЮЦ Волгограда о функционировании нового спортивного зала. «Спортивный зал МОУ ДЮЦ Волгограда планируется многофункциональным: для занятий волейболом, баскетболом, фехтованием, художественной гимнастикой, а также для проведения соревнований по различным видам спорта. Денис Самыгин не является сотрудником и педагогом МОУ ДЮЦ Волгограда, поэтому не обладает всей полнотой информации о реконструкции здания МОУ ДЮЦ. В настоящий момент в спортивном зале нанесена разметка, которая учитывает потребности всех кружков спортивной направленности: «Баскетбол», «Волейбол», «Бадминтон». При этом нанесение дополнительных двух разметок для бадминтона будет вносить дезориентацию для спортсменов, занимающихся другими видами спорта. Учебные занятия по бадминтону в спортивном зале будут возможны одновременно на 4-х площадках, используя 2 стационарных разметки и 2 временные. Для бадминтонистов предусматривается использование мобильных стоек для сеток с противовесом, что позволит полноценно заниматься всем ребятам, которые придут в обновленный зал», - говорится в сообщении.



