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Спорт
 14.02.2018 14:17

В Волгограде олимпийский вид спорта "обидели" строители ГДЮЦа



Без специальной разметки площадки  - важного элемента игры в бадминтон - могут остаться воспитанники спортивной секции ГДЮЦа, сообщает ИА «Высота 102». Юные бадминтонисты с нетерпением ждут окончания реконструкции детско-юношеского центра, но на сегодняшний день беспокойство тренерского состава вызывает факт странного отношения к нуждам олимпийского вида спорта. В редакцию ИА «Высота 102» обратился Денис Самыгин, который на общественных началах работает в секции бадминтона ГДЮЦа (пока секция базируется в гимназии №5 Ворошиловского района). Тренер рассказал о том, что обновленный спортзал детского центра на улице Краснознаменской  может оказаться бесполезным для бадминтонистов. «В январе 2018 года в ходе общения со строителями, выяснилось, что, согласно спецификации, зал предназначен для баскетбола, волейбола и бадминтона. Но почему-то в разделе «нанесение разметки» отсутствовала информация о разметке для бадминтона. Только баскетбол и волейбол. Строителям была предложена помощь в нанесении разметки, в том числе и финансово, и рабочими руками. Получив отказ с заверениями в том, что всё будет выполнено в срок, т.к. разметка должна быть в соответствии с техзаданием, мы ждали середины февраля. Но теперь выяснилось, что нанести разметку для бадминтона рабочие не успеют, нас поставили перед фактом -  нам нанесут разметку только на половине поля, т.к. они не успевают всё закончить к дате сдачи объекта. Очень хотелось бы ответов от официальных лиц, потому что после нанесения финишного слоя лака  нанести разметку будет невозможно. Почему так получается, что из-за безалаберности строителей должны страдать дети, ради которых вся это стройка и была организована?!» - бьет тревогу тренер. 



Редакция получила официальный комментарий администрации МОУ ДЮЦ Волгограда о функционировании нового спортивного зала. «Спортивный зал МОУ ДЮЦ Волгограда планируется многофункциональным: для занятий волейболом, баскетболом, фехтованием, художественной гимнастикой, а также для проведения соревнований по различным видам спорта. Денис Самыгин не является сотрудником и педагогом МОУ ДЮЦ Волгограда, поэтому не обладает всей полнотой информации о реконструкции здания МОУ ДЮЦ. В настоящий момент в спортивном зале нанесена разметка, которая учитывает потребности всех кружков спортивной направленности:  «Баскетбол», «Волейбол», «Бадминтон».  При этом нанесение дополнительных двух разметок для бадминтона будет вносить дезориентацию для спортсменов, занимающихся другими видами спорта. Учебные занятия по бадминтону в спортивном зале будут  возможны одновременно на 4-х площадках, используя 2 стационарных разметки и 2 временные.  Для бадминтонистов предусматривается  использование мобильных стоек для сеток с противовесом, что позволит полноценно заниматься всем ребятам, которые придут в обновленный зал», - говорится в сообщении.
          

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К проектированию офиса врача общей практики, который должен появиться в хуторе Логовский, приступают к Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на проектные работы в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено более 600 тысяч рублей. Всего же примерная стоимость строительства будущего офиса составляет около 15 миллионов рублей, одноэтажное здание соберут из быстровозводимых конструкций, используя в том числе сэндвич-панели. Площадь офиса составит около 200 квадратных метров, он рассчитан на 50 посещений в смену. В помещении предусмотрены кабинеты врача общей практики, медсестры, процедурный кабинет, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, кабинет восстановительного лечения,...
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Общество 14.02.2018 13:30

У волгоградского ГИБДД появился новый начальник Полковник полиции Андрей Рибун возглавил отдел ГИБДД УМВД России по Волгограду. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сегодня его представил подчиненным  начальник волгоградского УМВД России полковник полиции Алексей Гусев.  Про  нового начальника городского отдела известно, что он отдал службе в органах правопорядка 26 лет.  Занимал различные должности в госавтоинспекции. С прошлого года  возглавлял отдел организационно-аналитической работы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.
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Происшествия 14.02.2018 12:56 (Обновлено: 14.02.2018 12:57)

Женщину с маленьким ребенком решил вытравить из дома на двух хозяев в Николаевском районе Волгоградской области их сосед. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, долгое время  мужчина жил там один. Его соседкой числилась пожилая женщина, которая  на деле жила у родственников. После смерти старушки  половина дома досталась ее 32-летней внучке. Та переехала в бывшее жилье бабушки  вместе с маленьким ребенком. Недовольный таким оборотом событий  мужчина постоянно конфликтовал с новой соседкой. А вечером 14 декабря он заткнул дымоход печи соседки ветошью, и   помещение стало наполнятся угарным газом. Испугавшись за жизнь ребенка и свою собственную,  женщина заявила на соседа...
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Происшествия 14.02.2018 12:11

В центре Волгограда на час была перекрыта улица Краснознаменская Примерно на час была полностью перекрыта для движения транспорта и частично для прохода пешеходов улица Краснознаменская в Центральном районе Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, полицейское оцепление вокруг регионального главка МВД  выставили  около 11 часов. Трамваи и автомобили остановили  на месте пересечения улиц Краснознаменской и Глубокоовражной. Автотранспорт также заворачивали на пересечении улиц Краснознаменской и 10-й дивизии НКВД. Для пешеходов была перекрыта часть дороги от здания цирка до пешеходного перехода на перекрестке Краснознаменской и Глубокоовражной. Открыта была только пешеходная зона со стороны городского парка. Движение транспорта возобновилось в 11:55. По предварительным данным, улицу перекрыли из-за подозрительного предмета, обнаруженного...
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Общество 14.02.2018 12:04

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Общество 14.02.2018 11:51 (Обновлено: 14.02.2018 12:12)

В Волгограде у гостиницы на проспекте Жукова «забрали» звезды Исковое заявление к ИП Франгуляну А.П. с требованием признать недействительным свидетельство о присвоении категории «три звезды» гостинице «Отель Наири» было подано управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство. По итогам проверки было установлено, что отель на проспекте имени Маршала Жукова является четырехэтажным зданием, но не оборудован пассажирским лифтом, что является обязательным требованием для гостиницы, которая претендует на то, чтобы называться «трехзвездочной». В результате Дзержинский районный суд признал недействительным свидетельство о присвоении категории «три звезды» гостинице «Отель Наири».
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Жители Волгоградской области стали брать больше кредитов и ипотеки В 2017 году волгоградцы получили в банках 115,7 млрд рублей кредитов. Это на 28% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского отделения Южного ГУ Банка России. При этом ипотека выросла на 39,5%, объем выданных кредитов составил 25,1 млрд рублей. Средняя ставка по ипотеке в 2017 году снизилась до исторически минимального значения – 10,6% (в 2016 году – 12,5%).  «Жителей Волгоградской области стимулирует брать кредиты, прежде всего, уменьшение стоимости заемных средств. Условия банковского кредитования смягчались на протяжении всего 2017 года вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Это позволило населению региона совершить покупки...
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Волгоград не стал базой ни для одной из команд-участниц ЧМ-2018Комментарии21
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В центре Волгограда монтируют 170-тонный аттракцион
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Жириновский «жжет» в Волгограде: об иждивенцах, беконе, невинных танцах и политиках-наркоманах (ВИДЕО)Комментарии14
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Школьный мини-футбол пришел в Красноармейский район Волгограда
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Студент из Волгограда - донор костного мозга - спас незнакомого ему человека от смерти
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