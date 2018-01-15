Жителю Волгограда не удалось вернуть себе автомобиль, изъятый сотрудниками ГИБДД, когда в феврале прошлого года он приехал на нем в Сочи. Как сообщает ИА «Высота 102», с требованием признать мужчину законным правообладателем авто и возложении обязанности на правоохранителей возвратить ему авто и ключи зажигания, он обратился в Тракторозаводский районный суд. Выяснилось, что спорный автомобиль многодетный отец купил еще пять лет назад за четверть миллиона рублей и поставил его на регистрационный учет в МРЭО ГИБДД в городе Элиста республики Калмыкия. Но в Сочи его остановили сотрудники ГИБДД и после проверки заподозрили, что номер двигателя перебит. Впоследствии это подтвердила и экспертиза. Однако решением Тракторозаводского районного суда Волгограда в удовлетворении заявленных требований мужчине было отказано. Не нашлось и подтверждения вины сотрудников МВД РФ по республике Калмыкия, которые ставили машину на учет. Суд посчитал, что само по себе приобретение права собственности на автомобиль на основании договора купли-продажи не порождает безусловной обязанности органов ГИБДД допустить транспортное средство к участию в дорожном движении. Что касается утверждения волгоградца, что он был законопослушным приобретателем машины, суд его не оспаривал.

Однако установил, что признание мужчины законным правообладателем автомобиля решением суда каких-либо юридических последствий для него не породит.



