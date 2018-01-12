Депутат-«фантом» Волгоградской гордумы выдвинут в президенты РФ





Коммунистическая партия социальной справедливости выдвинула в президенты РФ депутата Волгоградской городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ, политическое объединение на предстоящих выборах видит своим кандидатом Олега Булаева. Документы о выдвижении этого кандидата от КПСС накануне были приняты Центризбиркомом. 12 января, отметим, истек срок для выдвижения на выборы главы государства.

Олег Булаев прошел в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года по списку КПСС. Однако на думских заседаниях этого нардепа за истекшие четыре года из его коллег едва ли кто-то видел. В Волгограде Булаев не проживает. За 2016 год он задекларировал доход в сумме 420 тысяч рублей. Из недвижимости в его владении находится доля в квартире общей площадью 53,7 квадратных метра. Ни земельных участков, ни домов, ни автомобилей в собственности депутата в 2016 году не было. Супруга представителя КПСС представила нулевую декларацию о доходах и имуществе.



