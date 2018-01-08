Поверивший мошеннице участник Великой Отечественной войны лишился своих денег и документов. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, к 94-летнему пенсионеру, живущему в Центральном районе, пришла женщина, которая представилась соцработником. Злоумышленница сказала мужчине, что принесла ему пособие в 1800 рублей. Но при этом сказала, что у нее есть только пятитысячная купюра. Аферистка протянула пенсионеру пятитысячную купюру и попросила ее разменять. Пожилой человек отдал сдачу. И лишь когда мошенница ушла, заметил, что стал обладателем сувенирной банкноты. После визита лжесоцработника волгоградец также лишился паспорта, удостоверения участника войны и сберкнижки.

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