«Высота 102 ТВ»: Кандидаты на ключевые посты в администрации Волгоградской области прошли фильтр «Единой России»











Смотрите сегодня в программе: губернатор Волгоградской области предложил кандидатов на замещение ключевых постов в администрации, а президиум реготделения «Единой России» их одобрил. Не прошло и двух лет: работающий лифт с музыкой и зеркалами вместо старого и сломанного получили ветеран Сталинградской битвы и его соседи. Волгоградцев избавили от опасности стать покупателями дорогого, но фальшивого алкоголя: подпольный цех на всех оборотах готовил товар к новогодним праздникам. «Полицейский Дед Мороз» спешит в неблагополучные семьи: детям дарят подарки, а с родителей берут обещание вести себя хорошо в наступающем году.

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