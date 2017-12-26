Презентабельные волжане могут стать контролерами на стадионе «Волгоград Арена»

Жителям Волжского предлагается стать контролёрами-распорядителями при проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, которые будут проходить на стадионе «Волгоград-Арена». 28 декабря в большом зале в 11 часов в администрации Волжского состоится первое организационное собрание по вопросу бесплатного обучения по данной специальности, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского.

Подготовку по курсу «Контролёр-распорядитель» по программе российского футбольного союза проводит профсоюз «Содружество» совместно с центром «Контакт».

Среди обязанностей – контроль за соблюдением установленных правил поведения зрителей, помощь в ориентировании на стадионе, проверка билетов, абонементов, аккредитаций, обеспечение справочно-информационной поддержки.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст от 18 лет, презентабельный и аккуратный внешний вид.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



