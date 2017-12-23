Участники акции по выдвижению Алексея Навального в кандидаты на пост президента России собрались сегодня в полдень на Аллее Героев у Вечного огня, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Об этом мероприятии сотрудники штаба Навального уведомили волгоградцев заранее: анонсы акции были выложены в соцсетях, также транслировались ролики в Youtube. В них сам Навальный призывал прийти горожан к Вечному огню и «выдвинуть его кандидатом в президенты от Волгограда». Примечательно, что идентичные ролики были подготовлены и для других российских городов, где также планируется сбор подписей за его выдвижение кандидатом в президенты, но только от этих населенных пунктов....