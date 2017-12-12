



Жители Светлоярского района Волгоградской области организовали в соцсетях акцию «Светлый Яр – не химическая помойка», цель которой – остановить ввоз на территорию района химической свалки из Кировского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» ее участники, маленькие светлоярцы выкладывают в соцсетях фотографии с плакатами «Мы хотим жить – Светлый Яр не химическая помойка». Речь идет о полигоне ядовитых отходов в Кировском районе, конкурс на рекультивацию которой выиграло ООО «ЭкоТехСервис», и стало вывозить содержимое свалки на территорию Светлого Яра. В настоящее время вывоз химических отходов бывшей мебельной фабрики имени Ермана, по словам жителей Светлого Яра, активизировался. «Грузовики идут и днем и ночью, нам подкладывают под бок «бомбу замедленного действия. Мы боимся потерять здоровье», - заявляют люди. По мнению жителей, вместо того, чтобы организовать переработку мусора, опасные отходы просто-напросто «перекатывают» из одного места в другое.

Напомним, ООО «ЭкоТехСервис» занимается ликвидацией свалки в Кировском районе. Обстоятельства получения лицензии на право работать с опасными отходами фирма получила незадолго до участия в конкурсе, что стало предметом для обращения в Росприроднадзор активистов экологического движения «Зеленый патруль». Однако нарушений в получении лицензии обнаружено не было. Активисты, кстати. предупреждали и о том, что перенос свалки в Светлый Яр ухудшит экологическую ситуацию в районе. Тем не менее конкурс был проведен, единственным участником которого стало ООО "ЭкоТехСервис". Остальные желающие не смогли принять в нем участие, по их утверждению, из-за условий конкурса, которые якобы подходили только для вышеназванного участника. Однако Волгоградское УФАС не посчитало жалобы несостоявшихся участников обоснованными. В итоге "ЭкоТехСервис" за 813 миллионов рублей начал вывозить отходы из Кировского района на пруд-накопитель синтетических жирных кислот, расположенный на территории Светлоярского района. На днях управление Росприроднадзора по Волгоградской области организовало проверку по факту тления ликвидируемой свалки в Кировском районе Волгограда.

Фото социальной сети Одноклассники.



