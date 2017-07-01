Волгоградский облсуд отменил фальшивый договор с инвалидом-колясочником по кредиту «Сбербанка»











Видео от 01.07.2017

Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда признала недействительным договор поручительства по кредиту с фальшивой подписью инвалида. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В октябре Котовский райсуд отказал надзорному ведомству в аннулировании сделки ввиду истечения срока исковой давности. Однако в апелляции требования надзорного органа все-таки были удовлетворены.

Напомним, «Высота 102» на протяжении всего года отслеживала развитие шокирующей кредитной истории, в которой не по своей вине оказался замешан 49-летний волгоградец Василий Аникин. С 2014 года он был вынужден оплачивать платежи по банковскому кредиту, к которому не имеет никакого отношения. Займ был оформлен его бывшим работодателем Медниковым в 2006 году. О договоре поручительства по этой ссуде на собственное имя Аникин узнал только в 2014 году, когда получил решение суда о взыскании с него 530 тысяч рублей в пользу «Сбербанка». Длительное время житель областного центра самостоятельно пытался разобраться в ситуации, но безрезультатно. С мертвой точки ситуация сдвинулась только в 2017 году после того, как на помощь Василию Аникину пришла общественная организация «Кредитный правозащитник». В августе текущего года полиция Котовского района провела почерковедческую экспертизу, которая подтвердила, наконец, факт подделки подписи в договоре поручительства. Правда, к уголовной ответственности бывшего начальника Аникина, несмотря на поступившие от него признательные показания, привлечь уже невозможно за истечением срока давности преступления. Но Василий Аникин хочет вернуть взысканные с него за последние годы порядка 150 тысяч рублей в пользу кредитной организации. Напомним, «Высота 102» на протяжении всего года отслеживала развитие шокирующей кредитной истории, в которой не по своей вине оказался замешан 49-летний волгоградец Василий Аникин. С 2014 года он был вынужден оплачивать платежи по банковскому кредиту, к которому не имеет никакого отношения. Займ был оформлен его бывшим работодателем Медниковым в 2006 году. О договоре поручительства по этой ссуде на собственное имя Аникин узнал только в 2014 году, когда получил решение суда о взыскании с него 530 тысяч рублей в пользу «Сбербанка». Длительное время житель областного центра самостоятельно пытался разобраться в ситуации, но безрезультатно. С мертвой точки ситуация сдвинулась только в 2017 году после того, как на помощь Василию Аникину пришла общественная организация «Кредитный правозащитник». В августе текущего года полиция Котовского района провела почерковедческую экспертизу, которая подтвердила, наконец, факт подделки подписи в договоре поручительства. Правда, к уголовной ответственности бывшего начальника Аникина, несмотря на поступившие от него признательные показания, привлечь уже невозможно за истечением срока давности преступления. Но Василий Аникин хочет вернуть взысканные с него за последние годы порядка 150 тысяч рублей в пользу кредитной организации.

Интересы волгоградца Аникина в суде в настоящее время представляет и «Кредитный правозащитник», который тоже добился определенных успехов. Так, в конце ноября по иску организации, представляющей интересы Аникина, было отменено решение Котовского районного суда 2008 года о взыскании с инвалида-колясочника полумиллиона рублей кредита, а само дело отправлено на пересмотр. В случае, если районный суд по итогам нового рассмотрения откажет «Сбербанку» во взыскании с инвалида задолженности, у юристов появится шанс также через суд добиться возвращения Василию несправедливо списанных с его счета денежных средств.



