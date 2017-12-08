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Спорт
 09.12.2017 19:21(Обновлено: 09.12.2017 21:03)

“Спартак-Волгоград” победил "Мишкольци" из Венгрии со счетом 10:7


Победой  ватерполистов “Спартак-Волгоград” со счетом 10:7 (2:2; 4:3; 2:2; 2:0) завершилась их ответная домашняя встреча с венгерской командой "Мишкольци", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Игра в рамках четвертьфинала Кубка Европы проходила в плавательном комплексе “Спартак”.
Счёт открыла команда гостей. Желая отыграться спартаковцы предприняли ряд атак. За  4 минуты до конца первого тайма волгоградцы сравняли счет, но через 40 секунд венгры забросили второй мяч. Волгоградцы забросили ответный мяч за 17,3 секунды до конца первого тайма. Второй временной отрезок остался за волгоградцами  - 4:3.  В середине третьего периода ватерполисты “Спартака”  вели со счётом 7:5. Но к концу временного отрезка гости сократили разрыв до одного мяча -  8:7.

Исход встречи решил заключительный период, волгоградцы смогли увеличить отрыв на три мяча - 10:7.  
Отметим, что всего двух точных бросков не хватило спартаковцам для выхода в полуфинал Кубка Европы. Первую игру ватерполисты из Волгограда проиграли с отставанием в четыре мяча. Теперь борьбу в полуфинале продолжит венгерская команда.


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