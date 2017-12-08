В Волгоградской области накрыли предновогоднюю "автолавку" с контрафактным алкоголем

Большегрузный фургон почти с двумя тысячами бутылок "паленой" водки и коньяка задержали полицейские под Камышином. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на нелегального торговца спиртным вышли, когда он продал местному жителю 90 бутылок коньяка и 40 бутылок водки известных брендов всего за восемь тысяч рублей. При обыске в машине бутлегера нашли весь его товар. Мужчина, уроженец Кабардино-Балкарии, рассказал правоохранителям, что продавал алкоголь "с колес" по дороге в Самару. Сейчас проводятся экспертизы изъятой продукции и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Один из главных вопросов - сколько всего контрафакта было продано подпольным торговцем.



