|Происшествия
|08.12.2017 11:06
В Волгоградской области накрыли предновогоднюю "автолавку" с контрафактным алкоголем
Большегрузный фургон почти с двумя тысячами бутылок "паленой" водки и коньяка задержали полицейские под Камышином. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на нелегального торговца спиртным вышли, когда он продал местному жителю 90 бутылок коньяка и 40 бутылок водки известных брендов всего за восемь тысяч рублей. При обыске в машине бутлегера нашли весь его товар. Мужчина, уроженец Кабардино-Балкарии, рассказал правоохранителям, что продавал алкоголь "с колес" по дороге в Самару. Сейчас проводятся экспертизы изъятой продукции и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Один из главных вопросов - сколько всего контрафакта было продано подпольным торговцем.
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Валерий Явецкий, бывший генеральный директор волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» обратился в редакцию газеты «Новые Известия»...
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Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он...
|Общество
|08.12.2017 14:50 (Обновлено: 08.12.2017 14:58)
Председатель Совета директоров Группы Компаний "Чистый город" Полина Вергун избрана членом Президиума правления Общероссийской общественной организации "Опора России", сообщает ИА "Высота 102". Обновленный состав Президиума утвержден на заседании этой общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства. Опираясь на большой опыт управленческой и общественной деятельности, Полина Вергун в составе Президиума Правления "Опоры России" будет принимать участие в разработке проектов нормативно-правовых актов в области предпринимательской деятельности, способствовать продвижению и эффективной реализации реформы сферы обращения с отходами. Под ее руководством Группа Компаний "Чистый город" сегодня работает в 7 субъектах РФ страны, в трех из них внедряет новую реформу отрасли...
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|Общество
|08.12.2017 14:34
О загрязненной нитратами питьевой воде и проблеме с вывозом мусора говорили в Калачевском районе на выездном совещании экологического совета Волгоградской областной думы, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Встреча прошла в Калаче-на-Дону под руководством председателя экосовета, вице-спикера регионального парламента Ирины Соловьевой. Одним из основных стал вопрос об организации в районе вывоза твердых коммунальных отходов. О "мусорной" проблеме рассказал глава администрации Калачевского района Сергей Тюрин. По его словам, в 2018 году в районе планировалось построить мусорный полигон площадью 20 гектаров. Он должен был обслуживать, помимо Калачевского, также Чернышковский, Клетский и Суровикинский районы. Однако...
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|Экономика
|08.12.2017 14:15
Автомобили Chery Tiggo отличаются хорошим сочетанием комфорта, удобства управления и выгодной ценой. Подробнее о линейке Chery Tiggo и спецпредложениях на покупку новых автомобилей ИА «Высота 102» рассказали сотрудники официального дилерcкого центра Chery компании «Волга-Раст». Chery Tiggo 2 – спортивный дизайн и отличное управление на трассе и за ее пределами. Запоминающийся образ кроссовера Chery Tiggo 2 создает оригинальная решетка радиатора, выполненная в форме бриллианта, совместно с LED-фарами. Приборная панель выглядит не только современно, но и эргономично. Отделка салона гармонирует по цветовой гамме с цветами кузова. Передняя подвеска McPherson и задняя полузависимая пружинная...
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|Общество
|08.12.2017 14:11
Почти 200 первокурсников из различных вузов Волжского прошли посвящение в студенты на общегородском мероприятии, которое состоялось в ДК «ВГС». Инициаторы праздника – представители Молодежной администрации. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба администрации Волжского, общегородское посвящение в студенты в Волжском состоялось впервые. В фойе ДК «ВГС» собрались лучшие представители студенческого сообщества из числа только что поступивших в вузы ребят. Это юноши и девушки, имеющие отличные результаты по итогам ЕГЭ, достигшие высоких результатов в общественной жизни, в творческой или спортивной деятельности. Глава города Игорь Воронин поздравил ребят с посвящением в студенты: «Первокурсники, вы – будущее Волжского. У вас...
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|Культура
|08.12.2017 13:11
Волгоградский государственный новый экспериментальный театр покупает за четверть миллиона рублей имущественные права на использование пьесы "Боинг-Боинг" Марка Камолетти. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок. Планируется, что эту комедийную пьесу, которая считается легендой французского театра 20 века, волгоградские зрители увидят в 2018 году. Согласно документам закупки, которая осуществляется у единственного поставщика, заказчик рассчитывает не только "отбить" вложенное, но и заработать. Планируемая сумма валового сбора от постановки за весь 2018 год ожидается в размере около 1,8 миллиона рублей - в 7 раз больше, чем расходы на покупку неисключительных прав на использование пьесы. К...
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|Экономика
|08.12.2017 13:04
На сегодняшнем совещании у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, посвященного развитию оборонного комплекса страны, рассмотрели вопрос и о ситуации на стратегическом волгоградском предприятии «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в совещании принял участие и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В частности, на федеральном уровне обсуждались вопросы и о восстановлении производственных мощностей «Красного Октября» с учетом потребностей оборонной промышленности. Между тем, собственник «Красного Октября» Дмитрий Герасименко по видеосвязи с Кипра, где он скрывается от уголовного преследования, продолжает обвинять региональные власти в имеющихся финансовых проблемах металлургического комбината. При этом он не чурается и шантажа, заявляя о том,...
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|Общество
|08.12.2017 12:11
Более 41 миллиона рублей выделено из бюджета Волгоградской области на создание регионального организационно-технического комплекса оперативного управления. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, часть третьего этажа здания на проспекте Ленина, 9 планируется перестроить под новые служебные помещения, которые «начинят» современным оборудованием и куда будет стекаться информация от МЧС, других экстренных служб, силовых структур. Создание комплекса оперативного управления должно стать частью проекта "Безопасный город". Так как здание на проспекте Ленина,9 является объектом культурного наследия регионального значения, то к работам допустят только специализированную организацию, имеющую лицензию на право работы в данной сфере. В частности, исполнители должны будут отреставрировать наружную...
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|Общество
|08.12.2017 12:08
С сегодняшнего дня на набережной им. 62-й Армии в Волгограде вводится новая схема организации дорожного движения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу мэрии, в связи с завершением строительства Нулевой рокадной магистрали и предстоящим введением новой дороги в эксплуатацию, планируется увеличение транспортных потоков на Нижней террасе набережной. Поэтому на пересечении набережной им. 62-й Армии и проезда, ведущего от Речпорта, вводится круговое движение. Здесь уже появились дорожные знаки "Круговое движение", нанесена соответствующая разметка. Меняется схема движения и в противоположной части рокадной дороги: при выезде с ул. Химической на пр. им. Ленина разрешен только правый поворот. Как ожидается, нулевая продольная,...
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|Экономика
|08.12.2017 12:00
Какую альтернативу по расчетам арендных платежей за землю готовы предложить чиновникам бизнесмены, чем может обернуться кризис одной из крупнейших волгоградских торговых сетей, в каких вопросах налоговая руководствуется принципами прецедентного английского права в интервью ИА «Высота 102» рассказал председатель волгоградского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Чехов. - Юрий Викторович, на днях стало известно, что волгоградские делороссы подготовили предложения по альтернативному порядку расчета арендной платы за земельные участки. Для бизнеса это вопрос более, чем актуальный. В чем смысл вашей методики? - На протяжении двух месяцев эксперты волгоградской «Деловой России» прорабатывали...
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|Экономика
|08.12.2017 11:55 (Обновлено: 08.12.2017 13:56)
ОАО «Волгоградский судостроительный завод» пополнило перечень предприятий Волгоградской области, имеющих долги по зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, на заводе имеется просроченная задолженность по зарплате перед 164 работниками в размере 754 тысяч рублей. Ранее, напомним, практически постоянные «места» в списке предприятий-должников занимали предприятия, находящиеся в стадии банкротства, в частности, ОАО «Волгоградский бройлер», ООО Птицефабрика «Кумылженская», ООО «Камышинская отделочная фабрика». В то же время из перечня должников были вычеркнуты ОАО «Завод ЖБИ и конструкций» и ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения» в связи с погашением задолженности перед работниками. Всего же в Волгоградской области долг предприятий по зарплате составляет на 1 декабря...
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|Общество
|08.12.2017 10:54
Посылку с мясными консервами из Туниса запретили к ввозу в Астрахань. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, 30 жестяных банок общим весом более 11,5 кг пришли посылкой на главпочтамт Астрахани. На консервы отсутствовали разрешение Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию и ветеринарно-сопроводительные документы. Принято решение о возврате груза на территорию Туниса.
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|Общество
|08.12.2017 10:18
Доступ к сайту с объявлениями о продаже пернатых хищников, занесенных в Красную книгу, заблокирован по иску надзорного органа. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, в ходе мониторинга сети Интернет был обнаружен сайт, который содержал предложение о продаже степной пустельги с указанием цены птицы и контактных телефонов. Вход на сайт был свободным. Степная пустельга - мелкая хищная птица семейства соколиных. Она внесена в перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Это послужило основанием для направления заявления в суд о запрете распространения этой информации.
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|Экономика
|08.12.2017 10:18
Сегодня в Москве состоится совещание под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Рогозина, где обсудят ситуацию, сложившуюся на металлургическом комбинате «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, будет поднят вопрос восстановления производственных мощностей и установления государственного контроля над АО «ВМЗ «Красный Октябрь». Участие в совещании примет губернатор Андрей Бочаров, представители Росимущества, Росатома, Роскосмоса, всех силовых ведомств. Напомним, о необходимости вмешательства федерального центра в дело спасения стратегического предприятия, работающего в том числе и на выполнение оборонзаказа, от уничтожения и банкротства его собственником Дмитрием Герасименко, ранее заявлял бывший гендиректор АО ВМЗ «Красный Октябрь» и АО ВМК «Красный...
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|Общество
|08.12.2017 09:59
В избирком Волгоградской области привезли свыше 40 тысяч подписей за проведение референдума о времени
В эти минуты избирательная комиссия Волгоградской области принимает от инициативной группы ящики, содержащие более 40 тысяч подписных листов в поддержку проведения референдума. Как сообщает ИА «Высота 102», комиссии сегодня предстоит провести жеребьевку и определить, какие 20% подписей граждан подлежат проверке на достоверность и правильность оформления. Всего будет проверено на подлинность 7541 подпись. А перед этим все 41,5 тысячи подписных листов пересчитают. Напомним, для дальнейшего хода процедуры по подготовке к референдуму о времени инициативная группа была обязана собрать почти 38 тысяч подписей избирателей Волгоградской области. В результате с середины ноября по...
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|Происшествия
|08.12.2017 09:59 (Обновлено: 08.12.2017 10:08)
Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Светлоярском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель "МАЗа" остановился на проезжей части для замены колеса. В это время в его машину врезалась легковушка "ВАЗ-2112". При столкновении пострадали водитель и пассажир "ВАЗа". Их доставили в одну из больниц областного центра.
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8 декабря 14:15
8 декабря 14:11
8 декабря 13:04
8 декабря 11:55
8 декабря 11:06
В Волгоградской области накрыли предновогоднюю "автолавку" с контрафактным алкоголем 7
8 декабря 09:59
8 декабря 06:30
7 декабря 20:00
Происшествия
8 декабря 11:06
В Волгоградской области накрыли предновогоднюю "автолавку" с контрафактным алкоголем 7
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4 декабря 12:36
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4 декабря 10:27
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