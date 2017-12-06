Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда оставила без изменения приговор серийному "маньяку в белом шарфе", осужденному к 14,5 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, в июне Краснооктябрьский районный суд вынес приговор гражданину по имени Армани Ахеян, которого следователи и волгоградцы прозвали "маньяком в белом шарфе". С декабря 2015 года по апрель 2016 года Ахеян в подъездах домов нападал на местных жительниц и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом отверткой или ножом. Жертвами преступника стали 9 женщин от 16 до 27 лет, проживающих в Дзержинском, Советском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском районах. Длительное время эти преступления оставались нераскрытыми. Тогда, исходя из словесного портрета преступника, у следствия имелись лишь основания полагать, что все эти преступления совершались одним и тем же лицом, в связи с чем стали отрабатываться ранее судимые жители Волгограда. В числе подозреваемых оказался Ахеян, который отбыл в местах лишения свободы 12 лет за серию изнасилований, грабежей и разбоев, совершенных еще в 2004-2005 годах, и вышел на свободу как раз в сентябре 2015 года. Злоумышленник был задержан 19 апреля 2016 года по месту жительства, в арендованной квартире, расположенной в Дзержинском районе. Все потерпевшие однозначно указали на задержанного как на того, кто совершил в отношении них преступления. В ходе расследования уголовного дела следователями было допрошено более 200 человек, проведено более 30 судебных экспертиз. Несмотря на то, что на стадии предварительного расследования свою вину в содеянном обвиняемый не признал, следствием были собраны неопровержимые доказательства вины серийного преступника. Материалы следствия в отношении него составили 20 томов.