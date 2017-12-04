В Волжском открылся многофункциональный центр для бизнеса









В городе Волжский Волгоградской области состоялось открытие специализированного Центра. МФЦ для бизнеса - это новый формат предоставления государственных и муниципальных услуг, направленный на работу с бизнес - сообществом.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, на торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрий Антипов, заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков, глава города Волжского Игорь Воронин и другие почетные гости.

Открытие Центра состоялось в рамках всероссийского форума «Роль МФЦ и органов власти в развитии бизнеса», участие в котором приняли представители Минэкономразвития РФ и руководители многофункциональных центров порядка 40 регионов страны.

Игорь Воронин отметил, что открытие МФЦ для бизнеса – это результат совместной работы федерального центра, региональной и городской власти. «В Волжском открыт первый многофункциональный центр, работающий с предпринимателями и юридическими лицами. Это важное событие для нашего города. Услуги, предоставляемые данным учреждением, позволят оперативно решать вопросы, касающиеся ведения бизнеса», - отметил Игорь Воронин. Также глава города подчеркнул, что новый формат предоставления услуг позволяет снизить временные и финансовые затраты, а также исключает коррупционную составляющую.

В новом офисе «Мои документы» предпринимателям предоставят полный спектр государственных и муниципальных услуг. Здесь работают семь специализированных окон для предпринимателей, организованы комфортные условия для ведения бизнеса - удобные переговорные комнаты и конференц-зал.

Филиал по работе с юридическими лицами ГКУ ВО «МФЦ» расположен на ул. Фонтанной, 5. Офис работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.