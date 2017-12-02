В подъезд дома в Камышине Волгоградской области подбросили младенца

вышеуказанного дома. По предварительным данным, младенцу – около трех дней от роду. По оценке экспертов, он был рожден не в больничных условиях. Полицейские отвезли мальчика в больницу. Медики считают, что он здоров и находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мер по установке матери, бросившей младенца.



В одном из подъездов многоквартирного дома по ул. Кирова 8 в Камышине Волгоградской области сегодня нашли младенца. Брошенного ребенка, как сообщили ИА "Высота 102" в региональном ГУ МВД, обнаружили полицейские, проверяя поступившую в дежурную часть информацию. Новорожденный мальчик лежал в коробке в первом подъезде