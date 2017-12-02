|Происшествия
|03.12.2017 16:54(Обновлено: 03.12.2017 17:20)
В подъезд дома в Камышине Волгоградской области подбросили младенца
В одном из подъездов многоквартирного дома по ул. Кирова 8 в Камышине Волгоградской области сегодня нашли младенца. Брошенного ребенка, как сообщили ИА "Высота 102" в региональном ГУ МВД, обнаружили полицейские, проверяя поступившую в дежурную часть информацию. Новорожденный мальчик лежал в коробке в первом подъезде
вышеуказанного дома. По предварительным данным, младенцу – около трех дней от роду. По оценке экспертов, он был рожден не в больничных условиях. Полицейские отвезли мальчика в больницу. Медики считают, что он здоров и находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мер по установке матери, бросившей младенца.
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В Волгоград прилетела французская певица Патрисия Каас (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Общество
|03.12.2017 17:01
Перед самым отъездом из Волгограда, уже садясь в автобус, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук дал эксклюзивное интервью корреспонденту ИА "Высота 102". - Вчера на концерте вы вспомнили ветеранов чеченской войны и бойцов-волгоградцев из 8-го гвардейского армейского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Лев Рохлин. И исполнили песню "Просвистела". Почему вы выбрали именно ее? - Она живая, в ней есть тоска, но есть и какая-то победа над смертью. Я пел вчера и "Умирали пацаны". В Волгограде у меня много друзей, с которыми познакомился в Грозном в 1995 году. И это не пройдёт, это на всю жизнь. У меня по всей стране много друзей...
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|Экономика
|03.12.2017 15:15
Волгоградская сеть магазинов «МАН», похоже, больше не является местной торговой сетью. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь под вывеской известной в Волгограде компании работает ООО «Лакки», зарегистрированная в Москве. В кассовых чеках, которые дают покупателям в магазинах, работающих сегодня под вывеской «МАН», с недавнего времени указываются название новой организации и ИНН. Так, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Лакки» образовано несколько месяцев назад. В сведениях о регистрации указано, что ООО создано в августе 2017 года. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Лаки» является Владимир Пацков. Ранее «Высота 102» рассказывала о кризисе в ООО...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.12.2017 13:39
В Волгограде может появиться еще один памятник морякам Волжской военной флотилии, участвующих в обороне Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», новым монументом, установленным на берегу Волги в Волгограде, может стать бронекатер БК-31, поднятый в ноябре этого года со дна Волги. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров, посетивший судоремонтный завод в Красноармейском районе, куда доставили на реставрацию «плавучий танк». Руководители ветеранских организаций, сопровождающие главу региона в этой поездке, инициативу поддержали. По их мнению, бронекатер, конечно, нужно отреставрировать, но его «не нужно лакировать, а показать все так, как было». Многочисленные пробоины на корме моряки закрывали деревянными брусками...
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|Общество
|03.12.2017 13:04
В Волжском на площадке между 22-м и 24-микрорайонами сегодня раздавали бесплатную еду для горожан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Как сообщает корреспонент ИА «Высота 102», впрочем, от ароматной гречки с овощами и специями и компота не отказывались и другие продрогшие прохожие, в том числе и с детьми. Акцию организовали супруги Сергей и Елена Любимовы. По словам Сергея – индивидуального предпринимателя, раньше они с супругой-пенсионеркой занимались благотворительностью в рамках сотрудничества с различными фондами, а недавно создали свой фонд «Благо Дарю». Супруги Любимовы ищут спонсоров, тратят собственные средства и сами готовят еду и выходят на улицы города, где их уже ждут те,...
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|Экономика
|03.12.2017 11:50
Депутаты Волгоградской гордумы готовятся рассмотреть вопрос безвозмездной передачи из муниципальной собственности Волгограда в государственную собственность области объектов электроснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение КСП Волгограда, изначально планировалось передать на баланс региона 97 объектов электроснабжения. Однако выяснилось, что список передаваемого имущества может сократиться. Так, планируется исключить из данного списка 39 объектов электроснабжения, среди которых – бесхозные, находящиеся на землях минобороны РФ, не прошедшие процедуру оформления и т.д. В конечном итоге в перечне передаваемого на баланс имущества останутся объекты недвижимого имущества, земельные участки, а также трансформаторные подстанции. Однако, считают в КСП Волгограда, источник и сумма финансирования содержания исключенных...
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|Расследования
|03.12.2017 11:33
Активисты Волгоградского отделения ОНФ возьмут на контроль ситуацию, связанную с «кошмариванием» владельца земельного участка в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении ОНФ, семья Гриши Наджаряна, который решил организовать на своем участке фермерское хозяйство, сначала подвергалась нападкам со стороны главы Каменского сельского поселения Городищенского района, а теперь к нему зачастили полицейские, требующие демонтировать установленное ограждение участка. Напомним, конфликт между семьей фермеров и главой Каменского поселения Валерием Лыпко возник из-за участка, обладателем которого является Гриша Наджарян. В один из приездов «в гости» к фермерам глава поселения пообещал «пристрелить» владельца участка, если тот будет занимать заброшенные строения, расположенные...
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|Общество
|03.12.2017 09:33
Ночью после концерта рок-легенда Юрий Шевчук вместе с волгоградцами-участниками антитерроистической операции на Северном Кавказе, возложил цветы к мемориалу "Воинам-землякам погибшим в Чечне, Дагестане, Ингушетии". После выступления, как сообщает корр. ИА "Высота 102", к фанатам рока, поклонникам, Шевчук вышел не один, а вместе с ветеранами боевых действий в "горячих точках", с которыми он познакомился в 1995 году в Грозном. Ответив на вопросы волгоградцев и раздав автографы, Юрий Шевчук около полуночи с боевыми друзьями отправился в Дзержинский район. Около мемориала легендарного музыканта встречали, бывшие воины,...
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|Происшествия
|02.12.2017 20:27
Около двух часов назад в Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении улицы Менделеева и Второй Продольной магистрали маршрутное такси №40 столкнулось с «УАЗ Патриот» . Как сообщает ИА «Высота 102», пятеро пассажиров маршрутки пострадали. Две женщины в возрасте 22 и 50 лет с различными травмами (сотрясение головного мозга, переломы носа, ноги и др.) госпитализированы в клиническую больницу №4. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте аварии и отпустили домой.
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|Общество
|02.12.2017 18:23
В Волгоградской области рожденный в День Победы «солнечный» мальчик с семьей живет в «царстве плесени»
Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он любит хулиганить, возиться с игрушками, а еще петь и танцевать. Гоша вместе с мамой и 15-летней сестрой проживают в двухэтажном общежитии в Дубовке. Комнату площадью 14 квадратных метров Лидия Гончарова приобрела на деньги материнского капитала. Других вариантов попросту не было. Но условия здесь самые что ни на есть суровые: кругом плесень, очень много плесени. Горячая вода бывает только «по праздникам», в общей душевой стены буквально черные от грибка, с потолка все время капает, а из огромных щелей в двери дует...
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|Аналитика
|02.12.2017 14:23
В ноябре в Волгоградской области наблюдался незначительный рост потребительских цен – 0,2%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в прошлом месяце зафиксировано сезонное повышение цен на помидоры – на 27%, огурцы – на 19%, яйца, молочную продукцию – на 2-4%. Также за прошедший месяц подорожали: сотовая связь, медицинские услуги – на 3-4%, холодильники, сигареты – 1-2%. В то же время за прошедший месяц снизились цены на свинину, сельдь соленую, гречневую крупу, сахар – на 3-4%, ноутбуки, планшеты – на 2%. За 11 месяцев 2017 года инфляция в Волгоградской области составила 2,2%.
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|Культура
|02.12.2017 13:06
Пропавший чемодан лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука, судьбой которого заинтересовались читатели ИА "Высота 102", еще вчера вечером вернулся в Петербург. Об этом информагентству стало известно от источника. В багаже артиста находились не только его личные вещи, но и ноутбук, рабочие записи и лекарства. Как выяснилось, чемодан синего цвета рок-легенды забыли выгрузить из самолёта. Пока пропажу искали в Волгограде, в питерском “Пулково” и даже в аэропорту Калининграда, куда его могли доставить по ошибке, багаж не покидал борта воздушного судна . Это обнаружилось, когда самолет авиакомпании “Победа” вернулся в Санкт-Петербург. Чтобы быстрее вернуть личные вещи артисту, их на самолете другой авиакомпании отправили...
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|Культура
|02.12.2017 11:51
Волгоградский Дворец спорта для концерта группы ДДТ "начинили" двадцатью тоннами звука и света (ВИДЕО)
С семи часов вечера до десяти часов утра во Дворце спорта собирали сцену для концерта легендарной группы “ДДТ”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Над стационарной сценой размером 22 на 8 метров надстроили площадку высотой 60 сантиметров. Длина новой сцены - 14 метров, а ширина - 8. На ней и будет выступать рок-группа. А на сцене и в самом концертном зале установлено 20 тонн светового и акустического оборудования, которое накануне было доставлено в Волгоград на двух фурах. Также над сценой повесили три проекционных экрана. Всего на разных этапах работ было задействовано более 20 человек. Вместе с музыкантами приехала бригада из...
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|Происшествия
|02.12.2017 10:28
В столкновении двух маршруток в Советском районе Волгограда пострадал пассажир одной из них. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне на проспекте Университетский. По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомашиной «Форд 222702» - маршрутным такси "174, напротив дома № 62 «а» совершил наезд на стоявшую автомашину «ГАЗ-322132» - маршрутное такси №46. В результате ДТП 57-летний пассажир маршрутки №174 - "Волгоград-Краснослободск" - с травмами госпитализирован.
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|Спорт
|02.12.2017 09:32
На стадионе "Волгоград Арена" футбольное поле начало первую "зимовку" после серьезной подготовки, выполненной специалистами, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на генподрядчика АО "Стройтрансгаз". Комплекс мероприятий по подготовке травяного газона к зиме включил в себя стрижку, внесение минеральных удобрений, аэрацию. Инженерные системы поля были постепенно отключены для естественного биологического отдыха травы в холодный период. Фото АО "Стройтрансгаз"
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|Общество
|02.12.2017 08:45
В управляющей компании «ЖЭК» Волгограда отреагировали на публикацию ИА «Высота 102» о захламлении территории недалеко от стадиона «Монолит» на улице Тряскина бытовыми отходами. Как рассказали информагентству местные жители, буквально на следующий день после выхода материала сюда приехал трактор, который приступил к расчистке участка от гор мусора. «Только вот надолго ли?», - все-таки беспокоятся волгоградцы. Напомним, фотофакты безобразия, которое вынуждены наблюдать волгоградцы, прислали в редакцию читатели информагентства. Так как подобных обращений – немало, редакция информагентства решила открыть новую рубрику «Доска позора». Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать...
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3 декабря 17:01
3 декабря 16:54
В подъезд дома в Камышине Волгоградской области подбросили младенца
3 декабря 11:50
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2 декабря 14:23
2 декабря 11:51
2 декабря 09:32
2 декабря 08:45
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Происшествия
3 декабря 16:54
В подъезд дома в Камышине Волгоградской области подбросили младенца
1 декабря 18:05
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