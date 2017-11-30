С жителей Волжского требуют плату за несуществующее отопление

В патовой ситуации оказались около пятидесяти жителей Волжского, которые много лет назад отказались от централизованного отопления и оборудовали свои квартиры автономными агрегатами. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, люди обратились за помощью к депутатам, чтобы повлиять на управляющие компании и поставщиков тепла. Еще в период 2001-2009 годов волжане, проживающие в старой части города, отказались от централизованного отопления своих квартир из-за еле теплых батарей. Тогда в администрации города им выдали разрешения на установку в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов. Но с июня 2017 года жильцы вдруг стали получать платежки с требованием оплаты за коммунальную услугу «отопление» в размере 100% платы за всю жилую площадь квартиры. При этом, подчеркнули заявители, они не получают по факту данной услуги. Представители УК и МУП «Тепловые сети» пояснили, что дома жильцов не отрезаны полностью от централизованной системы отопления, в домах производится обогрев общедомовых помещений, к тому же индивидуальные котлы есть не у всех собственников. А для того, чтобы вычленить квартиры с индивидуальными котлами, при этом начислить плату за обогрев общих помещений, «нет ни формул, ни нормативных актов». Поэтому коммунальщикам, понимающим, по их словам, абсурдность ситуации, приходится начислять платежи за отопление всем собственникам квартир в таких домах. Проникнувшись проблемами жильцов, депутаты Волжской гордумы решили разработать конкретные изменения в законодательство и выйти с соответствующей инициативой в региональный парламент. Кроме того, народные избранники будут мониторить результаты обращения в суд жителей по оспариванию данной оплаты.



