Депутат Волгоградской облдумы с многомиллиардным долгом признан банкротом

Депутат Волгоградской областной думы Геннадий Мурылев сегодня был признан банкротом. Начата процедура реализации его имущества, сроком в четыре месяца. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. Заседание суда по рассмотрению результатов процедуры назначено на 12 марта 2018 года. Напомним, что сумма долга, которую кредиторы требуют от Геннадия Мурылева, составляет более 7 миллиардов 267 миллионов рублей.

Напомним, в 2015 году судебные приставы пытались взыскать с Геннадия Мурылева более 1,5 миллиарда рублей. Это был долг по кредиту завода "ЖБИ №1", гендиректором которого являлся Мурылев. В 2013 году суд Центрального района обратил взыскание на именные акции ОАО "ВЗ ЖБИ №1", которые были залогом кредита. Тогда же господина Мурылева признали главным должником. За эти годы с учетом процентов и пени долг вырос до такой астрономической суммы. Напомним, предприятие "ЖБИ №1" было признано банкротом в сентябре 2014 года. Сейчас там ведется конкурсное производство. По итогам прошлого года завод находится в числе лидеров среди предприятий области по задолженности перед пенсионным фондом по страховым взносам за сотрудников.