В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опровергли факт загрязнения воздуха рутением









В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опровергли информацию о превышении естественного гамма-фона на территории региона, связанного с загрязнением атмосферного воздуха радиоактивным изотопом рутений-106. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, на территории Волгоградской области в сентябре – октябре 2017 года управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области проведен анализ полученных результатов от Волгоградского ЦГМС (Росгидромета), в результате чего установлено, что максимальные уровни объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе в 200 и более раз меньше допустимой планки, что не представляет угрозы для здоровья населения.

По результатам информационно-измерительной системы надзора за радиационной обстановкой территории Волгоградской области показатели мощности эффективной дозы (МЭД) гамма-фона в сентябре – октябре 2017 года были стабильны, пиковых значений зафиксировано не было. Так, за период сентябрь – ноябрь было проведено 380 исследований гамма-фона на открытой местности, по результатам которых радиационный естественный (гамма) фон составил 0,10-0,15 мкЗв/ч., что находится в пределах естественного радиационного фона. Радиационная обстановка на территории Волгоградской области остается стабильной, превышений естественного гамма-фона не зафиксировано, заверили в ведомстве.

Напомним, накануне федеральные СМИ сообщили о высоком загрязнении воздуха радиоактивным изотопом рутений-106, зафиксированным в Волгограде и Ростове-на-Дону. Ранее экстремально высокое загрязнение воздуха этим веществом с 25 сентября до 1 октября фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале.

Справка. Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов. Накануне информацию о выбросе рутения-106 прокомментировали на ФГУП "ПО "Маяк", которое расположено в Челябинской области. "Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП "ПО "Маяк", - заявила пресс-служба предприятия.



