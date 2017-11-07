В Волгограде изувечивший пешехода водитель-пьяница уехал в колонию

Около пятнадцати переломов, ушибов, включая травматический шок 2-3 степени получил пешеход, которого 9 июля этого года сбили на пешеходном переходе на ул. Кропоткина в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда, виновником ДТП стал водитель, который без прав, в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. Несмотря на то, что пешеход переходил дорогу на зеленый свет, водитель его не пропустил. Травмы, полученные пешеходом, оказались столь серьезными, что он стал инвалидом. Виновник пьяного ДТП признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь он проведет в колонии общего режима два года. На назначение реального наказания повлияли полученная им ранее условная судимость по одному приговору и неотбытое наказание по другому. Приговор суда не вступил в законную силу.



