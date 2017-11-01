Эксперт ОНФ: Украинский олигарх руками скрывающегося за границей Дмитрия Герасименко уничтожает волгоградский завод «Красный Октябрь»





Легендарный завод «Красный Октябрь» может прекратить свое существование уже в 2018 году. Такое опасение выразил член ревизионной комиссии волгоградского отделения ОНФ Константин Глушенок, опровергнув прозвучавшее сегодня заявление собственника завода Дмитрия Герасименко о том, что развитию производства на волгоградском предприятии якобы мешают уголовные дела, возбужденные в отношении него. Также Константин Глушенок скептически отнесся к озвученным нынешним директором завода Игорем Сизовым цифрам о росте объема отгруженной продукции, выплавки стали на предприятии, уровня зарплаты и отчислений в различные социальные фонды. «Есть другая статистика, - заявил Константин Глушенок. Так, за последние три года предприятие получило убытки почти на 2,6 миллиарда рублей. Выручка в 2016 году по сравнению с 2014 годом упала почти в 2 раза и составила 7,3 миллиарда. Но особую тревогу вызывают другие показатели. Так, если в 2014 году деятельность производственного цикла составила 169 дней, в 2015 году – 311 дней, то в 2016 году – уже 346 дней. О чем это может говорить? Например, о том, что на заводе стали производить более сложную продукцию, чего, конечно же, здесь нет. Увеличение деятельности производственного цикла - это признак того, что реализация продукции идет через подставные компании-дебиторы, которым предоставляются очень крупные отсрочки по поставленной продукции, и шансы на то, что они когда-то заплатят, очень низки». По мнению Константина Глушенка, все это может свидетельствовать о том, что оздоравливать предприятие его собственники не собираются, а лишь тянут время до неминуемого конца, пытаясь заработать еще сотню-другую миллионов. Об этом говорят и другие цифры: объемы собственных активов предприятия составляют около полумиллиарда рублей, тогда как кредитная задолженность на начало года оценивалась почти в 6 миллиардов рублей. То есть, считает Константин Глушенок, уже сейчас можно говорить о том, что завод «Красный Октябрь» - по сути банкрот.

Член ревизионной комиссии волгоградского отделения ОНФ также заявил, что в развале волгоградского знаменитого завода заинтересован украинский олигарх Игорь Коломойский, который, как известно, является бенефициаром «Красного Октября». «Скажите, разве будет украинский олигарх спасать российское предприятие, которое работает, к слову, и на оборонзаказ России? Нет, он будет делать все наоборот, в данном случае это происходит руками Герасименко», - говорит Константин Глушенок. По его мнению, если в ближайшее время не будут приняты кардинальные меры по спасению предприятия, «Красный Октябрь» может погибнуть на радость его собственникам, которые «выкачали» из волгоградского завода миллиарды и «до сих пор не могут остановиться».

Между тем, предположение Константина Глушенка о том, что сейчас на заводе активно применяются схемы по уводу средств, может оказаться верным – стоит изучить документы, опубликованные на сайте арбитражного суда Волгоградской области. В частности, одна из многочисленных структур с названием «Красный Октябрь», «расплодившихся» по инициативе собственников в последние годы, перестала расплачиваться с одним из поставщиков металлолома, с которым она сотрудничала уже не один год. В настоящее время арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с завода около 68 миллионов рублей, но своих денег поставщик так и не увидел. В настоящее время в региональный арбитраж подано заявление о банкротстве ООО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь». В свою очередь армия юристов «Красного Октября», что также следует из документов, опубликованных на сайте суда, в настоящее время ведет судебные тяжбы с бывшим директором завода «Красный Октябрь» Валерием Явецким, который, по одной из версий, был уволен весной этого года собственником за отказ увольнять полторы тысячи рабочих. Владелец предприятия обвинил его в нанесении убытков предприятию, а также требовал оплатить его штрафы, наложенные на предприятие из-за нарушения законодательства об охране окружающей среды.

Напомним, сегодня Дмитрий Герасименко по видеосвязи с Кипра, где, по его словам, он сейчас находится, на пресс-конференции обвинил силовиков, налоговиков и власти Волгоградской области в его уголовном преследовании, аресте акций и в попытке получить его "бизнес". По его словам, именно уголовные дела стали причиной ухудшения дел на предприятии. При этом он признал, что в настоящий момент идет процесс высвобождения работников и заявил, что оптимизация персонала продолжится.

Справка. Дмитрий Герасименко был заочно арестован решениями российских судов в рамках расследования уголовных дел, связанных с деятельностью завода «Красный Октябрь». Единоличный владелец предприятия подозревается в растрате кредита на сумму 65 миллионов долларов, который ВТБ выдал в 2007 году ЗАО «Русспецсталь» на пополнение оборотных средств ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь». Кроме того, бизнесмену вменяют и незаконный вывод активов на 6,2 млрд рублей в ходе процедуры банкротства завода «Красный Октябрь». По данным следствия, активы с помощью разных схем отошли к АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», владеет которым швейцарская компания Red October International с единственным акционером Герасименко. Еще одно дело, фигурантом которого являются Дмитрий Герасименко, а также бывшие конкурсные управляющие ВМЗ Алексей Тарасов и Павел Пименов, связано со злоупотреблением полномочий - правоохранители предполагают, что в результате действий сообщников была отчуждена значительная часть имущества ВМЗ в пользу структур, контролируемых все тем же Герасименко.

В 2016 году в отношении комбината «Красный Октябрь» была запущена процедура банкротства, а после введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий. Этому предшествовало взыскание с ВМК и его поручителя АО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» почти 21, 5 млн евро кредитного долга в пользу «Альфа-Банка».

С тех пор, как Герасименко покинул пределы России, по санкции интерпола его арестовывали в аэропорту столицы Кипра. Но процедура экстрадиции была приостановлена из-за неразберихи с ордерами на арест. Тогда Герасименко поспешил исчезнуть, даже не забрав паспорт.







