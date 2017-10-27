В Волжском на место обнаружения останков двух зверски убитых девушек горожане приносят цветы

Даже в дождливую погоду жители Волжского приносят цветы на место обнаружения останков двух девушек, где накануне прошел следственный эксперимент с участием обвиняемого в их убийстве Александра Масленникова. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Могилой для останков Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой рецидивист Масленников выбрал рощицу на ул. Пушкина, рядом с остановкой общественного транспорта, где под покровом ночи закопал глубоко в землю мешки с частями тел несчастных волжанок.Напомним, накануне в Волжском вечером состоялся следственный эксперимент с участием Александра Масленникова. Следственные действия прошли при скоплении нескольких сотен волжан, которые кричали в адрес Масленникова «Убийца!». Обвиняемый в жестоком убийстве девушек показал на место, где впоследствии нашли останки волжанок.Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова пропали 13 октября, последний раз их видели в компании с Масленниковым после выхода из ночного клуба. 18 октября Масленников был объявлен в розыск, задержали его в Химках Московской области около дома его знакомой по интернету. Как выяснилось, Масленников привел девушек на съемную квартиру, где стал домогаться одну из подруг. Когда он получил отказ, то убил непокорную волжанку. На помощь бросилась ее подруга, но и ее постигла такая же участь. Тела девушек Масленников расчленил в ванной, потом вывез их на своей машине в парковую зону, где закопал. Волонтеры несколько раз проходили эту местность, однако не заметили здесь ничего подозрительного.