В Волгоградской области назвали территории «риска» по инсультам

В десяти муниципальных образованиях Волгоградской области уровень смертности от цереброваскулярных болезней за последние четыре года превышает среднеобластной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по региону, данные показатели в 1,2 раза и более превышены в Еланском, Котовском, Серафимовичском, Жирновском, Дубовском, Калачевском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском районах и в городе Урюпинск. При этом за период с 2012 по 2016 годы в среднем в регионе смертность от инсультов снизилась на 30%. К слову, 29 октября объявлен Всемирным днем борьбы с инсультом. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт является причиной смерти 6,7 млн. человек в год во всем мире, уступая лишь ишемической болезни сердца. Совсем недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, однако в настоящее время около трети случаев приходится на людей в возрасте 30-40 лет.

В структуре смертности от болезней системы кровообращения населения Волгоградской области инсульты занимают второе место после ишемической болезни сердца с удельном весом 28,9%.



