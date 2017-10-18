Должницу не выпустили из Волгограда в Италию на собственную свадьбу

Бывшую супругу обокрал житель Санкт-Петербурга, приехавший навестить своего сына. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, о краже 355 тысяч рублей, взятых в кредит для покупки машины, несколько дней назад заявила жительница Тракторозаводского района. Также она рассказала, что накануне пропажи в дом к ней приходил ее бывший супруг. Вернуться в северную столицу мужчина не успел. Его задержали в Волгограде. Но, как выяснилось, деньги он успел потратить. Украденным петербуржец рассчитался со своими долгами. Впрочем, в совершенном преступлении он уже сознался. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

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