







Шок и недоумение испытали жители нескольких домов Кировского района Волгограда, получив на днях судебные приказы о взыскании долгов за услуги по горячему водоснабжению и отоплению, оказанные в 2010 году. Как рассказал ИА «Высота 102» житель улицы им. Шумилова Юрий Черничкин, для него и многих соседей письма из мирового суда стали настоящим потрясением – людям, в том числе пенсионерам, предписали выплатить немалые суммы с учетом пени и судебных расходов. При этом большинство жителей являются добросовестными потребителями и уверены, что долгов за поставленные ресурсы у них нет и не было - ни сейчас, ни за период 7-летней давности. Согласно документу, который получил, например, Юрий Черничкин, мировой суд в лице судьи Бакаевой, рассмотрев заявление взыскателя МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» постановил взыскать за период с апреля по октябрь 2010 года с гражданина, названного должником, почти 15 тысяч рублей с учетом пени в размере более 9 тысяч. Примечательно, что долги, которые вполне можно считать мифическими, как прошлогодний снег, МУП «ВКХ» надумало взыскивать спустя много лет, когда квитанции об оплате мало у кого сохранились. К тому же Гражданский кодекс РФ предусматривает понятие исковой давности, то есть срока, в течение которого можно обратиться за защитой нарушенного права в суд. Для взыскания задолженностей срок 3 года. Почему в судебном участке мирового суда в случае с «прошлогодним снегом» встали на сторону коммунальщиков – неизвестно. Жители, неожиданно получившие статус должников, намерены обратиться в прокуратуру. ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.



