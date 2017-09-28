В Волгограде Посол Румынии не увидел разницы между воинами-освободителями и воинами-захватчиками

Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Василе Соаре. Как сообщает ИА Высота 102», члены делегации в составе 18 человек начали свой визит с экскурсии по Мамаеву кургану, которая продолжалась около 2 часов.

Напомним, визиту предшествовал скандал, связанный с письмом, подписанном Временным Поверенным в делах посольства Румынии в Российской федерации Виорелу Кожокару. Он просил обеспечить «присутствие взвода гвардии, почетного караула и военного оркестра на церемонии перезахоронения остаток румынских военных героев погибшим под Сталинградом» (орфография и пунктуация сохранены). Обращение вызвало большой резонанс среди ветеранов и общественности, которых возмутили так называемые «герои», воевавшие вместе с фашистской Германией против Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

После возложения венка в Зале Воинской славы посол Румынии Василе Соаре дал эксклюзивное интервью журналистам съемочной группы ИА «Высота 102». По его словам, в Россошках состоится захоронение 345 румынских солдат, останки которых были обнаружены на территории Волгоградской области. Год назад, – говорит Соаре, - он присутствовал на церемонии захоронения 594 человек.





Речь идет, по словам посла, о соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Румынии, подписанном в 2005 году «О статусе российских воинских захоронений на территории Румынии и румынских воинских захоронений на территории Российской Федерации». Руководствуясь тем, что военнослужащие, в том числе попавшие в плен, и другие лица, погибшие или умершие во время Первой и Второй мировых войн и в послевоенный период и захороненные на территории государства другой Договаривающейся Стороны, имеют право на достойное место покоя, создание и уход за которым должны быть надлежаще обеспечены.

«Мы говорим сейчас не только о взаимном уходе воинских захоронений, но и памяти погибших солдат, которые «пошли воевать не по своей воле. Это всегда крайне волнительный момент, - говорит Василе Суаре, - когда по жетонам, медальонам люди опознавали своих родственников, о судьбе которых ничего не знали более 70 лет».

Надо сказать, что в отличие от Временного Поверенного в делах посольства Румынии в Российской Федерации, посол Василе Соаре не называл румынских солдат «героями». Он подчеркнул, что переписывание истории - это не их вопрос, историю надо помнить, чтобы жить в мире и чтобы война никогда больше не повторилась. По поводу перезахоронения румынских солдат с воинскими почестями посол заявил, что находился в отпуске, когда его коллеги готовили это письмо и употребили слово «герои», которое и вызвало такой резонанс. Однако уточнил, что всех солдат румынской армии они называют героями, независимо от оттого, где и на какой стороне они воевали.

Но если следовать этой логике, то тогда и фашистов, пытавшихся поработить весь мир, можно тоже назвать героями?

Странно, что румынский дипломат забыл, как оказалась под Сталинградом 4-я румынская армия и чем занимались здесь немецкие сателлиты, которые воевали в составе войск Вермахта. А прославились румынские войска, как и сами фашисты, "особыми зверствами". К слову, сам Гитлер неоднократно отмечал в своих телеграммах румынских генералов "за образцовые действия" и щедро награждал их железными крестами.

Сегодня Василий Суаре побывал в Россошках, где его встречала вторая съемочная группа информагентства. Здесь идет подготовка к завтрашнему мероприятию по перезахоронению останков румынских воинов на мемориальном кладбище. Вечером румынская делегация посетила музей "Память" и панораму «Сталинградская битва».

Эксклюзивное интервью с Чрезвычайным и Полномоченным Послом Румынии в России Василе Соаре на Мамаевом кургане и на мемориальном кладбище в Россошках, мнение заместителя гендиректора Ассоциации международного военно-исторического сотрудничества «Военные мемориалы» Василия Толочко – в материале редакции.