



Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева потеряла статус заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в нижней палате парламента страны, Гусева и вовсе покинула данное структурное подразделение и стала членом комитета по бюджету и налогам. По сведениям информагентства от источника в российском парламенте, председатель комитета по федеративному устройству, член фракции ЛДПР Алексей Диденко оказался недоволен работой своей «правой руки» — госпожи Гусевой.

Престижный, особенно для депутата-новичка, пост в Госдуме Ирина Гусева получила год назад. Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев, тогда комментируя кадровые назначения в Госдуме, отмечал, что при выборе кандидатур партийцы руководствовались принципом профессионализма. Однако, похоже, он оказался невысоким.

Между тем, сама Ирина Михайловна уже прокомментировала в социальных сетях произошедшие перемены. Правда о причинах ухода с поста зампредседателя комитета она тактично умолчала. Так, на своей странице в «Instagram» Гусева написала, что «после года работы в думе, проведённых встреч и общения с избирателями приняла решение перейти работать в комитет по бюджету и налогам". "Каждая встреча - это вопросы бюджета, межбюджетных отношений, поддержка дольщиков, социально незащищенных слоёв населения. Понимая, что от формирования бюджета напрямую зависит реализация многих значимых проектов, без которых развитие городов и сел невозможно, надеюсь, моя работа принесёт много пользы для моих избирателей", - надеется Ирина Гусева. Заметку сопровождают хештеги: #госдума #бюджет #комитет#новаяработа #депутат #ИринаГусева.

Фото: instagram.com/i.m.guseva/