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Общество
 19.09.2017 12:57(Обновлено: 19.09.2017 13:32)

Волгоградских детей ждут добрые чудеса осени



По уже сложившейся традиции компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» при содействии общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» проводит в Волгоградской области осеннюю благотворительную акцию для детей - сирот и детей с ограниченными возможностями. Как сообщает ИА «Высота 102», в октябре 2017 года компания приглашает волгоградцев на спектакль «Мечты, меняющие мир». 
Зрители познакомятся с интересными историями из жизни известных ученых и изобретателей, узнают, что эти легендарные личности когда-то были обычными детьми, играли, мечтали и познавали мир. Но особые черты характера и смелость в мышлении помогли им достичь больших высот в науке, подарить человечеству много важных открытий и полезных изобретений. Ведь у способностей нет предела - проявляя упорство и настойчивость, их можно развивать и добиваться самых невероятных результатов! Проведя вместе с актерами научные опыты и эксперименты, маленькие зрители узнают и поверят, что все гениальное - просто.



Во время представления прямо на сцене артисты раскроют тайны и секреты великих фокусников, покажут необыкновенные трюки с огромными пузырями и разрушительной силой лазера, устроят в зрительном зале бурю из тысяч конфетти и бумажных хлопьев. Самые смелые мальчики и девочки смогут принять участие в громком и очень веселом шоу безопасных взрывов, попробовать управлять шаровой молнией, пускать огромные дымовые кольца и делать еще много других научных и безопасных безумств! 



Как сообщили в компании, часть билетов на шоу реализуется в свободной продаже. Вырученные средства будут переданы «Российскому детскому фонду». И прямо на сцене театра произойдет еще одно доброе чудо - председатель фонда Раиса Скрынникова передаст нуждающемуся в помощи ребенку сертификат на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования.
Благотворительные спектакли состоятся в Волгоградском музыкальном театре 10 октября 2017 года в 13:00, 16:00 и 18:00 часов. Перед началом шоу маленькие зрители могут сфотографироваться на память с удивительными роботами-трансформерами, и получить на память об этом дне фотографию и небольшой сувенир от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий». 
В компании ждут поддержки этого доброго начинания: «Приходите на спектакль и подарите незабываемый праздник своей семье и нуждающимся в помощи детям»!

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Проводится эвакуация посетителей Ворошиловского торгового центра и ТЦ "КомсоМолл" в Волгограде. Сообщениями об этом, как передает ИА "Высота 102", активно делятся волгоградцы в соцсетях. Сообщается, что входы и выходы в торговые центры оцеплены, работают оперативные службы. По предварительной информации, силовики проверяют сообщения об обнаружении в помещениях ТЦ подозрительных предметов. По сведениям ИА "Высоты 102", анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили и по другим торговым центрам города. В общей сложности сейчас оперативные мероприятия одновременно проводятся на 11 объектах. Правоохранительные органы параллельно ищут и авторов анонимных сообщений, которым грозит уголовная ответственность.
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