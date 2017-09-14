В двух чтениях принят на сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы законопроект об акционировании трех ГУПов – «Волгофарм», «Заря» и «Волгоградзрывпром». Об этом сообщает ИА «Высота 102». Ранее законопроект прошел обсуждение в комитетах регпарламента. Одним из поводов для принятия этого решения стало изменение законодательства, регулирующего проведение закупок государственными предприятиями. В результате у ГУПов возникли сложности, связанные с проведением процедур закупки оборудования, товаров и услуг, что уже повлияло на их финансовое состояние и конкурентоспособность. Так, согласно анализу экономической деятельности, обязанность проводить закупки в соответствии с законом №44-ФЗ уже существенно сказалась на снижении ассортимента лекарственных препаратов в «Волгофарме», серьезно осложнила процесс приобретения семян и удобрений, необходимых для производственной деятельности сельхозпредприятия «Заря». Кроме того, по прогнозным показателям их прибыль в этом году по сравнению с 2016 годом сократится почти в три раза, что соответственно, приведет к недополучению бюджетами всех уровней налогов и дополнительных отчислений.

Сегодня с призывом к депутатам облдумы поддержать это решение, обратился на парламентском часе губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров подчеркнул, что в акционерных обществах будет сохранено 100-процентное государственное участие. Кроме того, изменение формы собственности необходимо для развития самих предприятий, уточнил глава региона. Он также ответил и на высказанное опасение, касающееся появления возможных проблем после акционирования, связанных с закупкой и хранением наркотических средств, чем в настоящее время занимается ГУП «Волгофарм». По его словам, этот вопрос практически решен.



