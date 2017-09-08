Глава Волжского обзавелся новым-«старым» замом





Заместителем главы администрации Волжского назначен Газанфар Гулуев, ранее исполняющий обязанности заместителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волжского, в администрации города Газанфар Гулуев работает с 2015 года. С июня текущего года находился в должности исполняющего обязанности заместителя главы администрации. Ранее он занимал должность помощника главы города, курируя вопросы транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства.

Газанфар Гулуев инженером, заместителем директора в ДСУ-1. Более 25 лет был главным инженером, а затем исполнительным директором в ОГУП «Волгоградавтодор». С 2014 по март 2015 года – руководитель управления строительства ООО «ГК «Инфраструктура».



