В Волгограде будущие мамы сыграли в «театре родов»





Необычная театральная постановка прошла на базе волгоградского центра «Сократ», организатором которой выступил журнал для родителей «Умка». «Актерами» стали беременные женщины и их мужья. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, основная задача «театра родов – психологическая подготовка будущих родителей к этому волнительному и долгожданному событию, а также возможность указать на самые частые ошибки, которые совершают беременные или их родственники.

На спектакле присутствовали практикующие медицинские работники, в частности, врачи новой волгоградской клиники «СОВА», которая стала одним из основных партнеров проекта. Отметим, что сеть медицинских клиник «СОВА» начала свою работу в 2007 году и за 10 лет своего существования заслужила высокую репутацию, ежегодно входя в рейтинги лучших медицинских учреждений России.

Клиника оснащена новейшим оборудованием экспертного уровня, работает многопрофильный оперблок и стационар, поликлинический прием ведут высококвалифицированные специалисты различных направлений: педиатр, терапевт, кардиолог, офтальмолог, невролог, эндокринолог, гинеколог, онколог -маммолог, уролог, сосудистый хирург, колопроктолог, хирург и многие другие. С 10-го сентября начнет работать рентген кабинет, оснащенный цифровой рентгеновской установкой SHIMADZU и цифровым маммографом PLANMED. Кстати, в сентябре впервые обратившимся пациентам клиника делает подарок: на первый прием любого специалиста можно попасть абсолютно бесплатно













«Сеть клиник «СОВА» открылась в Волгограде недавно, но уже успела завоевать уважение и признание многих жителей города. Для удобства наши медицинские центры открыты в Центральном и Красноармейском районе. Они оснащены новейшим оборудованием, которое находится в руках настоящих профессионалов. Все это, позволяет поставить точный диагноз и предотвратить многие заболевания на их начальном этапе», – рассказывает официальный представитель клиники Ирина Шевченко.

По словам акушера-гинеколога Ольги Глуховой, в «СОВЕ» созданы все условия для подготовки женщин к беременности и родам: «Будущим мамам мы предлагаем комплексное наблюдение за ходом беременности, которое включает как ультразвуковую диагностику, так и консультации со всеми специалистами. Имеется в клинике и отделение массажа, который нужен многим беременным. Особенно полезен массаж воротниковой зоны – именно он позволяет снять лишнее напряжение. Очень важно чтобы беременная женщина не волновалась, а спокойно готовилась к родам и дальнейшем грудному вскармливанию».

Будущие родители особенно отметили важность присутствия на празднике опытных врачей. «Возможность в неформальной обстановке пообщаться с акушером много значит для беременной женщины, ведь всегда могут возникнуть какие-то вопросы», – пояснила ожидающая уже четвертого ребенка Жанна Медведева.

В финале встречи каждый из участников получил подарки от партнеров мероприятия – представителей клиник, магазинов и студий, занимающихся изготовлением и продажей товаров для мам и малышей. И, как отметили организаторы, встречи в таком формате будут продолжаться.

Подробно о празднике - в видеосюжете.