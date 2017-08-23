Жителей Волгоградской области травили ядовитые отходы из Астрахани





Результаты проб воздуха, взятых в районе поселка Орловка Городищенского района Волгоградской области после массовых жалоб жителей на неприятный запах, показали превышения предельно допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ. Несоответствующим документации оказался и класс опасности отходов, ставших причиной резкого запаха, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомприроды.

Так, проведенные специалистами городского управления аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды анализы показали превышение в воздухе предельно допустимых концентраций оксида углерода в 1,2 раза и диоксида азота в 1,3 раза. По результатам исследования в Центре лабораторного анализа и технических измерений образцов самих отходов оказалось, что они представляют собой отходы не 4-го, а более опасного 3-го класса, при этом состав веществ, размещенных на предприятии по приему отходов, существенно отличается от указанного в паспорте.

В связи с выявленными нарушениями комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области принято решение о направлении материалов дела в прокуратуру Городищенского района и территориальное управление Росприроднадзора, которые должны определить меру ответственности за допущенные нарушения природоохранного законодательства.

Напомним, что в результате многочисленных обращений жителей поселка Орловка инспекторами облкомприроды был произведен осмотр территории и обнаружено место размещения жидких отходов, которые по предъявленным предприятием документам значились как ввезенные из Астраханской области отходы механической очистки пластовой воды перед ее закачкой в пласт при добыче сырой нефти и природного газа. При этом внешний вид и едкий запах субстанции заставили экологов усомниться в соответствии вида отходов имеющейся документации и провести лабораторные исследования взятых образцов.

Отметим, что после выявления причины массовых жалоб природоохранным ведомством ситуация была взята на контроль, место сброса отходов локализовано, источник загрязнения устранен.



