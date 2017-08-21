Ростовское УФАС нашло энергетическую "брешь" в оборонзаказе волгоградского предприятия "Титан-Баррикады"

Комиссия управления федеральной антимонопольной службы Ростовской области завершила рассмотрение дела о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение антимонопольного органа, выводы малоутешительны: «Признать АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» нарушившим часть статьи ФЗ «О государственном оборонном заказе. Выдать обязательное для исполнения предписание. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении».

Основанием для рассмотрения стало заявление бывшего акционера и члена Совета директоров АО «Оптовая электрическая компания» Геннадия Мигаля, обратившегося в Ростовский антимонопольный орган. Он, в частности, сообщил об отсутствии предусмотренных Законом обязательных конкурсных процедур при выборе поставщика электроэнергии предприятию, о возложении излишних, в связи с этим, затрат на государство, применении незаконных, заведомо необоснованных, тарифов, о приписках продаваемой мощности от поставщика.

Согласно выводам комиссии, размещенным на 32 страницах, «нарушение АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» Закона №275 выразилось во включении в состав общехозяйственных и общепроизводственных расходов необоснованно завышенных затрат на электроэнергию, рассчитанных с нарушением Порядка определения состава затрат при формировании базовых экономических нормативов за 2016, 2017 годы». При этом фактически сложившийся показатель почему-то всегда превышает запланированный, что приводит «к необоснованному завышению стоимости продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа». К примеру, применение базового экономического норматива за 2015-2016 годы привело к неправомерному завышению накладных расходов на суммму, превышающую 8 млн рублей. А в 2017 году, - утверждается в документе, «нарушения определения цены электроэнергии приведут к снижению размера общепроизводственных расходов на 43 млн 642 тыс. 970 рублей, общехозяйственных – на 2 млн 838 тыс. 170 руб». Все изложенные расчеты, а также отклонения запланированных показателей, вызванные применением акционерным обществом методики определения цены, отражены в многочисленных таблицах, приведенных в документе.





Между тем, ранее проверку по данному заявлению проводила и прокуратура Волгоградской области. Надзорным органом также было установлено, что при определении объема потребленной предприятием энергии обе стороны - АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» и АО «Оптовая электрическая компания» - «применяли систему расчетов, не предусмотренную как заключенным договором электроснабжения, так и нормативными актами, регулирующими взаимоотношения поставщика и потребителя. Вырученные денежные средства, полученные от разницы закупочной цены и мощностей на оптовом рынке с фактически выставленными энергетической компанией и оплаченные предприятием, обналичивались… посредством производства оплаты по фиктивным договорам за фактически не оказываемые услуги».

В части исполняемых АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» контрактов антимонопольным органом также выявлен ряд нарушений законодательства в сфере государственного оборонного заказа. В результате, - делают вывод в УФАС по Ростовской области, - предприятием неправомерно получен доход на общую сумму 6 млн 91 тыс. 430 руб.

Решение может быть обжаловано в течение 90 дней со дня его принятия в арбитражный суд. Напомним, редакция сообщала о ситуации на оборонном предприятии в материале

«В ситуации с экономией государственных средств на входящем в Роскосмос АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» в Волгограде есть «странности».