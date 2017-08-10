Под Волгоградом бывшая воинская часть охвачена огнем (видео)







В поселке Новый Рогачик Городищенского района пожарные борются с огнем на территории бывшей воинской части. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на автомобильной трассе, которая идет вдоль горящих складских помещений, наблюдается сильное задымление. Местами возгорание успело переброситься через высокий бетонный забор. Спасатели ликвидировали возгорание за территорией бывшей железнодорожной части и продолжают борьбу с бушующим пламенем.

Первоначальная информация, поступившая от спасательных служб, о проведении учений на бывшем военном объекте, не подтвердилась.