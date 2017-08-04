В Волгоградской области находчивая продавец выпроводила разбойника с пистолетом из магазина





Спецоперация 29-летнего жителя Жирновска по ограблению продуктового магазина с треском провалилась. Само разбойное нападение продлилось меньше минуты, за это время злоумышленник выслушал от продавца тираду о своей непорядочности и недостойном поведении, спрятал пистолет за пояс брюк и ретировался. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина хотел забрать деньги из кассы, чего и стал требовать от продавца, угрожая ей оружием. Но та не растерялась, оттолкнула дуло, а потом стала звать на помощь, чем привлекла внимание свидетелей. Найти злоумышленника удалось в его квартире. Поскольку подозреваемый не открыл дверь стражам порядка, прибывшие спасатели ее демонтировали. В содеянном он сознался, однако оружие, по его словам, травматический пистолет, он уже успел продать. Решается вопрос об аресте, возбуждено уголовное дело.