Отдыхающие из Волгоградской области просят наказать хулигана на внедорожнике





Замечания отдыхающих в адрес водителя внедорожника «Toyota», который "купал" своего стального коня на острове Крит в Среднеахтубинском районе, не увенчались успехом. Очевидцы нарушения природоохранного законодательства на берегу Волги получили обратную реакцию — нелицеприятный жест в свой адрес. Историю своего выходного дня сегодня ИА «Высота 102» рассказали отдыхаюшие. Они расположились на песке напротив затона.

«Этот мужчина, видимо, решил проверить, с какой скоростью его машина может преодолеть стометровку пляжной полосы, - рассказывают очевидцы. - У затона его ждала дама на водном мотоцикле. В ходе таких «испытаний» он чуть не сбил двух женщин. Лихо развернувшись в воде, водитель выехал, услышал замечания и продемонстрировал возмущенным отдыхающим свое отношение к ним».





Примечательно, что госномера внедорожника были скрыты пакетом. Вероятно, водитель посчитал, что таким образом он точно скроет факт нарушения. Однако нашлись неравнодушные свидетели, которые посчитали, что такое спускать с рук нельзя. Публикацию просим считать официальным запросом в управление Росприроднадзора по Волгоградской области.