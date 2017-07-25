«Желтая карточка» грозит чиновникам за перебор иногородних футболистов в «Роторе-Волгограде»

Вокруг футбола в Волгограде снова накаляются страсти. Казалось бы, еще недавно болельщики не скрывали эйфории от головокружительных успехов волгоградской футбольной команды, которая досрочно победив в зоне "Юг", вышла в первую лигу. Но вот вопрос: почему было не дать возможности тем, кто добыл победу в зоне "Юг", отстаивать честь региона в первой лиге? Однако на деле мы увидели другое: те игроки, которые потом и кровью добывали победу, между прочим, за очень скромные деньги, оказались невостребованными в новой команде. И вопреки неоднократно озвученным требованиям губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о необходимости давать возможность развиваться волгоградским спортсменам «Ротор-Волгоград» сформировали в основном за счет иногородних футболистов – выходцев из различных регионов России и даже республик бывшего Советского Союза. Значит, наши в «своем отечестве» снова не пригодились? Зато оказалось достаточно бюджетных средств, чтобы назначить впечатляющие, по некоторым данным, зарплаты новым игрокам. Возникают вопросы и к составу команды "Ротор-Волгоград-2", которая выступает во второй лиге. Увы, но судя по возрастному составу, ее сложно назвать площадкой для "обкатки" игроков коллектива первого дивизиона.

Между тем, сегодня многие пытаются спекулировать на теме волгоградского футбола. И, казалось бы, кому, как ни комитету спорта и физической культуры Волгоградской в этой ситуации надо было взять на себя координирующую и организационную функцию по сплочению тех, кому дорого настоящее и будущее волгоградского футбола, невзирая на какие-то субъективные мнения и отношения? Однако этого не происходит. И получается, мы наступаем на те же грабли: игроки волгоградской школы футбола успешно выступают за пределами региона, а мы привлекаем сюда иногородних спортсменов и платим им гораздо больше, чем могли бы заплатить своим?

Самое печальное, как предрекают некоторые специалисты, уже через несколько лет в нашем регионе просто не останется молодых подготовленных спортсменов. И в это вполне верится, судя по тому, как выполняется, а точнее, не выполняется поручение губернатора Волгоградской области о создании на базе лагеря «Сокол» в Волжском Центра подготовки футболистов.

Мнения экспертов и специалистов о судьбе волгоградского футбола – в аналитическом видеоматериале «Высоты 102».