Экс-губернатор Волгоградской области «всплыл» в Юрмале в белых штанах

Скандально известный бывший губернатор Волгоградской области Сергей Боженов, похоже, окончательно расслабился и совершенно не опасается преследования за свою деятельность по погружению в пропасть региона, во главе которого он находился с 2012 по 2014 годы. Как сообщает ИА «Высота 102», в эти дни Сергей Боженов нежится в лучах прибалтийского солнца в окружении ярких женщин и статусных друзей. На этот факт обратил внимание активист волгоградского реготделения ОНФ Эдгар Петросян – на своей страничке в соцсети он поделился фотографиями экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, рядом с которым и запечатлен Сергей Боженов. После просмотра фотографий становится абсолютно ясно, что у Сергея Анатольевича все отлично – он свеж, бодр, носит белые брюки и беззаботно улыбается.

«Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев в инстаграме выложил фотки из Юрмалы со своими друзьями, и на них оказался экс-губернатор Волгоградской области, экс-мэр Астрахани Сергей Боженов. Сергей Анатольевич явно посвежел с момента отставки со всех постов, а про его интересы в Латвии всем известно ещё с 2013 года, когда был вскрыт офшор его супруги», - заметил Эдгар Петросян.

Напомним, в апреле 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Сергея Боженова, с января 2012 года работавшего губернатором Волгоградской области. Всероссийскую известность Сергей Боженов получил в связи с «итальянским вояжем». Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на «заре» своего губернаторства Боженов отметил свой день рождения в Италии – вместе с главой региона чартер из Волгограда на несколько дней перенес на берега Средиземноморья местных депутатов, министров и членов их семей, а также друзей Сергея Боженова из Астрахани.Тогда это запредельное по циничности и наглости путешествие представителей власти Волгоградской области, находившейся на грани нищеты, было представлено как презентация экономического потенциала развития региона в Италии.

Недавно ИА «Высота 102» публиковало материал и о новой жизни подруги Сергея Боженова - Муниры Шабановой, которая теперь ведет тренинги личностного роста и так же, как и ее бывший шеф и партнер, наслаждается радостями бытия.



