



Член исполкома Российского футбольного союза Рохус Шох переизбран председателем Федерации футбола Волгоградской области на новый срок. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в областной Федерации футбола.

Напомним, руководитель региональной футбольной Федерации избирается на 5 лет. С 2012 года эту должность занимает Рохус Шох, которому победа на выборах позволила продлить свои полномочия на второй срок. Голосование прошло в присутствии представителей вышестоящей организации – Российского футбольного союза - начальника отдела программ развития и связям с регионами РФС Александра Козлова и секретаря избиркома РФС Даниила Заморина.





Помимо Шоха на должность претендовали еще ряд кандидатов, среди которых известный в прошлом футбольный арбитр, член судейского комитета РФС Эдуард Малый и экс-игрок "Ротора", а ныне тренер Александр Беркетов. За кандидатуру Шоха проголосовали 75 делегатов из 76 присутствовавших на конференции, 1 - воздержался. Выборы признаны состоявшимися.







