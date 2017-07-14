В Волгограде вынесен приговор по «семейному» делу о взятках в бюро медико-социальной экспертизы





Сегодня в Тракторозаводском районном суде огласили приговор экс-руководителю филиала-бюро №3 «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области» Наталье Карпенко и ее супругу. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, муж бывшей начальницы казенного учреждения, пенсионер МВД Игорь Жуков за три эпизода мошенничества и посредничество во взяточничестве получил 7 лет колонии общего режима и штраф в размере 1,1 млн рублей. Карпенко по некоторым эпизодам дела оправдали и в итоге приговорили за получение взятки только к выплате штрафа в сумме 10 млн рублей.

По материалам дела, в 2014 году руководитель филиала-бюро подделала справку об установлении второй группы инвалидности пенсионеру МВД, который на самом деле в ходе службы заболевание не получал. Статус инвалида, между тем, позволял ему рассчитывать на существенные страховые выплаты. Свои услуги злоумышленники оценили в 450 тысяч рублей. После получения 200 тысяч рублей в качестве первой части взятки осужденная выдала мужчине нужный ему документ. Получить вторую часть взятки злоумышленники не успели, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, Жуков периодически получал от граждан денежные средства в размере от 45 до 380 тысяч рублей якобы за оказание помощи в продлении и установлении инвалидности, которые он должен был передать Карпенко. Однако полученные деньги он никому не передавал и распоряжался ими по своему усмотрению. Вину в совершенных преступлениях Карпенко не признала, Жуков признал частично.

В прошлом году, напомним, Тракторозаводский районный суд приговаривал Игоря Жукова по доказанным эпизодам к 6,5 годам колонии и штрафу в 3 млн 300 тысяч рублей, а жену и вовсе оправдал. Однако прокуратура настояла на отмене решения суда и пересмотре дела, которое в итоге возобновили в августе 2016 года.







