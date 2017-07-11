Полицейские Смоленска раскрыли жестокое убийство 42-летней женщины, совершенное жителем Волгоградской области: после совершения преступления он пытался скрыться на территории Москвы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, ранее неоднократно судимый житель Волгоградской области 1973 года рождения временно проживал в Смоленске. Было установлено, что в день совершения преступления он находился на месте убийства. Результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть погибшей наступила в результате черепно-мозговой травмы: ей было нанесено не менее пяти ударов обнаруженным бордюрным камнем по голове.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили местонахождение подозреваемого в особо тяжком преступлении. Мужчина после совершения убийства купил билет на рейсовый автобус и отправился в Москву. Там на одной из улиц он и был задержан сотрудниками полиции. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что в результате словесного конфликта со своей знакомой он нанес ей удар рукой в лицо. Женщина упала и не смогла подняться. Решив, что причинил ей перелом позвоночника, злоумышленник нашел на земле часть бордюрного камня и несколько раз ударил ее по голове, забрал телефон и ключи от рабочего места – продовольственного павильона – и похитил оттуда дневную выручку в размере около 10 тысяч рублей. После этого бросил орудие убийства рядом с телом, вызвал такси и скрылся с места преступления.

Кроме того, отрабатывая задержанного на причастность к совершению других преступлений, полицейские установили, что ранее в городе Пензе подозреваемый взял в аренду автомобиль, после чего прибыл на нем в Смоленск и продал на запчасти. Помимо этого, он похитил ноутбук, принадлежащий хозяевам дома, где снимал комнату, под предлогом очистки от вирусов и продал его. По данным фактам также возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, - до пятнадцати лет лишения свободы. В настоящее время волгоградец заключен под стражу.



