В Волгоградской области почти половина ДТП оформляется без вызова сотрудников ГИБДД

В Волгоградской области 48,2% всех дорожно-транспортных происшествий оформляется без вызова сотрудников ГИБДД, то есть, по «европротоколу». На первом месте - Приморский край, где более половины ДТП - 57,2% - оформляется таким образом, на третьем – Ростовская область - 41,4%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит «Автостат» со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса.

В настоящее время каждое третье дорожно-транспортное происшествие в России оформляется его участниками самостоятельно. За первые пять месяцев 2017 года «европротокол» оформили 208 тыс. автовладельцев. За тот же период 2016 года такой вариант оформления ДТП выбрали 149 тыс. человек. По словам Юргенса, «европротокол» не отменяет право пострадавшего участника вызвать сотрудника ГИБДД. «По закону, если повреждено имущество человека, то он имеет право на то, чтобы к месту происшествия приехал сотрудник правоохранительных органов. Правила дорожного движения указывают на то, что надо сообщить в полицию по телефону и действовать в соответствии с указаниями сотрудника полиции, но однозначного запрета на выезд не вводится. Другое дело – автовладельцу может быть выписан штраф за то, что он не освободил проезжую часть, хотя обязан это сделать, если движению других автомобилей создается препятствие», - заявил Юргенс.



