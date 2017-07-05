



Сегодня в Волгоград из Николаевска вертолетом санитарной авиации эвакуировали 59-летнюю женщину, которая подверглась нападению ядовитого паука каракурта, сообщает ИА «Высота 102». Пострадавшую доставили в одну из больниц города, где ей окажут всю необходимую помощь.

Справка. Каракурт – вид пауков из рода черных вдов. Тело чёрное, у самца и самки на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением вокруг каждого пятна. Полностью половозрелые особи иногда приобретают чёрный цвет без пятен, с характерным блеском. На животных и человека паук не нападает, если его не потревожат. Укус каракурта чрезвычайно опасен, и если человеку не оказать первую медицинскую помощь, он может погибнуть.

Фото: animalreader.ru