В Волгограде рабочего, повредившего газопровод у многоэтажки, отправили в СИЗО





Сегодня в суде Владимир Лексункин — рабочий, по вине которого произошло повреждение газопровода у дома №60 по проспекту Университетскому, - не признал свою вину. Об этом передает корр.ИА «Высота 102» из зала заседаний Советского районного суда. По ходатайству следователя он помещен под стражу на два месяца. На суде подозреваемый, который является отцом пятерых детей, заявил, что совершил административное правонарушение, но к взрыву не причастен, так как в момент ЧП находился в павильоне, а на месте работали газовики. Лексункин — один из трех фигурантов уголовного дела о взрыве газа в четырехэтажке, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, под завалами погибли 4 человека.

Его нанял Юрий Бабаян — отец владельца павильона «Сазан Карпыч» - для совершения незаконной врезки в водопровод у дома. При земляных работах Лексункин повредил газопровод. На место по его звонку прибыли сотрудники горгаза, которые устранили утечку. Но спустя час произошел взрыв газовоздушной смеси, которая успела накопиться под землей и в подвальном помещении, где располагается магазин.







Более 10 пострадавших остаются в больнице, в том числе один в тяжелом состоянии. Сегодня губернатор Андрей Бочаров заявил, что помощь санавиации не потребуется. Жильцам 1 и 2 подъездов спасатели помогают вывезти имущество. В четвертый подъезд из-за угрозы обрушения людей не пустили: сотрудники МЧС проникли в ближайшие к торцу дома квартиры через окна и вынесли документы жильцов. Решен вопрос об обеспечении людей жильем, в том числе будет оплачиваться наем жилья. До 1 декабря каждая семья сможет реализовать сертификаты на покупку новой квартиры.