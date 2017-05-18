Из разрушенного дома в Волгограде выносят мебель жильцов





Сегодня жители уцелевшей части дома №60 по проспекту Университетский в Волгограде получили возможность вывезти мебель и остальные вещи, оставшиеся в квартире. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в этом деле им помогают сотрудники МЧС, студенты-добровольцы. Вывоз крупногабаритных вещей также проходит организованно: к дому подъехали грузовые машины, предоставленные администрацией города, которые отвезут мебель, бытовую технику,компьютеры туда, куда скажут хозяева. В этом плане не повезло жильцам, которые проживали в 4-ом подъезде. Напомним, ранее людям не разрешили пройти в свои квартиры даже за документами из-за существующей угрозы обрушения конструкций. Естественно, не идет речи о том, чтобы забрать из квартир мебель. Сегодня сотрудники МЧС с помощью пожарных лестниц проникнут в квартиры через окна, чтобы отыскать в жилищах хотя бы документы владельцев.

Напомним, ранее было принято решение о сносе дома №60 по проспекту Университетский, пострадавшего от взрыва газа. Сегодня после вывоза вещей уже нежилое здание будет огорожено. Между тем, стало известно о том, что среди 11 пострадавших состояние одного остается тяжелым - идут консультации с медиками. Кроме того, принято решение об оказании дополнительных мер поддержки. В частности, размер единовременного пособия за потерю имущества увеличен до 100 тысяч рублей. Также увеличен размер выплат раненным - до 400 тысяч рублей. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей.



