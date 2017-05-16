



Устанавливаются организация и рабочие, которые произвели нелегальную врезку в водопровод, во время которой была повреждена газовая труба в доме №60 по проспекту Университетский, где произошел взрыв, сообщает ИА "Высота 102". Утечка газа и стала причиной произошедшей трагедии. Напомним, по предварительной версии, работы по врезке в водопровод заказал индивидуальный предприниматель, владелец киоска по продаже фастфуда, расположенного рядом с домом. В ООО «Концессии водоснабжения» заявили, что по адресу пр. Университетский, 60 никаких работ на сетях водоснабжения и водоотведения силами водоканала не проводилось. Информация о нелегальной врезке в водопровод в данный момент проверяется, уточнили в организации.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102» из осведомленных источников, по свидетельству жильцов дома, бульдозер рыл траншею рядом с домом с самого утра. Это обстоятельство вызвало недовольство некоторых жильцов, которые даже выложили фото в соцсети с жалобами на шум и на то, что рядом с домом постоянно что-то копают. Позднее фото экскаватора было удалено. Также поступил вызов и в аварийную службу горгаза, поскольку жильцы почувствовали специфический запах.

Напомним, в результате взрыва погибли три человека, 10 человек госпитализированы. Разбор завалов продолжается.



