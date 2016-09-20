







В Волгограде состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию первых кварталов микрорайона «Долина» Советского района города Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», красную ленту торжественно перерезали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин и генеральный директор инвестиционно- строительной компании «ЗАПАД» Наиль Алимов.













Главные виновники торжества – жители нового микрорайона - получили из рук министра строительства и ЖКХ ключи от новых квартир и подарки. Новоселами «Долины» стали и ветераны Великой Отечественной Войны, и совсем молодые семьи.

Микрорайон полностью готов к заселению. Квартиры с отделкой и благоустроенные дворы позволят с первого дня жить в комфорте. Как отметил Михаил Мень, люди сейчас хотят иметь не просто квадратные метры, они хотят справедливой инфраструктуры: «Наша задача – помогать именно таким комплексным застройщикам. Микрорайон «Долина» - удачный пример создания комфортной городской среды внутри одного района. Считаю, что опыт компании «Запад» надо тиражировать по всей стране». Министр поздравил строителей с хорошим проектом, отметив, что его стремительная реализация была бы невозможна без поддержки властей. О важности совместной работы Минстроя, региональных властей и надежности застройщика говорил и вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин. «Мы рады, что на Волгоградскую землю приходят хорошие, надежные, прекрасно зарекомендовавшие себя в других регионах компании. И компания «Запад» с сегодняшнего дня становится нашей региональной компанией тоже», - заверил господин Харичкин. Генеральный директор ИСК «ЗАПАД» Наиль Алимов в свою очередь отметил, что «Долина» – один из самых масштабных проектов компании, выразив признательность лично Михаилу Меню и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову за поддержку проекта, и особо поблагодарил жителей Волгограда, которые покупают здесь квартиры.

Все, что заявлял застройщик в своем проекте, действительно воплощается в жизнь. В строящемся микрорайоне - уютные дома и благоустроенные дворы, новые детские и спортивные площадки. Зелень газонов и свежесть елей уже создают необычайно уютную обстановку. На сегодняшний день в «Долине» открыт детский сад, рядом расположены крупные магазины и больницы. Преимуществом микрорайона является комфортная и безопасная среда проживания: закрытые дворы, в которые можно попасть с помощью электронного ключа, предусмотрены камеры видеонаблюдения. Уже сейчас на территории размещен круглосуточно работающий опорный пункт полиции. В 2017 году планируется строительство современной школы на 1000 мест. А настоящей жемчужиной «Долины» станет парковая зона, которая проектируется ведущими архитекторами России.

17 сентября застройщик организовал праздник для жителей «Долины», посвященный открытию I очереди. Он получился ярким и зажигательным: работали многочисленные детские зоны, веселые аниматоры, головокружительные ходулисты, ростовые куклы, для всех жителей микрорайона на сцене прошел концерт с участием профессиональных коллективов Волгограда. Развлечений хватило на всех — гигантский боулинг, разноцветный батут шоу, мыльных пузырей, аквагрим, призы и подарки, а будущие соседи состязались в конкурсах, знакомились, угощались.





























«Такие мероприятия объединяют всех жильцов, - рассказала новосел Наталья Колмыкова. - Спасибо компании «Запад» за такой шикарный праздник».

Главным сюрпризом вечера стало определение обладателя нового автомобиля среди покупателей квартир в микрорайоне «Долина». Им стал 23-летний житель Волгограда Доронин Алексей. «Если честно, я не ожидал, что удача улыбнется именно мне. Теперь у меня не только новая квартира в таком замечательном районе города, но и автомобиль!»,- с радостью рассказал счастливчик.













В компании «Запад» заверили, что впереди еще много праздников и специальных акций для волгоградцев и жителей нового микрорайона «Долина». Следите за новостями.

http://dolinazapad.ru О микрорайоне «Долина» вы можете прочитать здесь:

Подробности вы можете уточнить по телефону и в офисах продаж.

Отдел продаж: г. Волгоград, ул. Комсомольская, 6, телефон: 51-11-15.

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Справка.

Микрорайон «Долина» - проект комплексной жилой застройки, реализуемый инвестиционно-строительной компанией «Запад» в Советском районе Волгограда. Проект является самым масштабным в Волгограде и предусматривает возведение более 2,2 миллионов квадратных метров жилья. К 2030 году в микрорайоне «Долина» будут проживать более 80 000 тысяч волгоградцев.

О застройщике

Инвестиционно-строительная компания «Запад» специализируется на реализации крупномасштабных проектов по комплексному освоению территорий регионов.



